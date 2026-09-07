Nach dem Abgang vom letztjährigen SCB-Captain Ramon Untersander haben die Berner noch keinen Nachfolger für das Amt bestimmt. Die Blick-Leser haben dagegen eine klare Idee, wer es sein soll.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SCB startet am 15. September gegen die ZSC Lions in Zürich

43 Prozent der Blick-Leser wollen Tristan Scherwey als neuen Captain

Waltteri Merelä erhält 20 Prozent, Baumgartner 13 Prozent der Stimmen

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Bald geht es in der National League wieder los. Am 15. September spielt der SCB auswärts gegen die ZSC Lions in der Meisterschaft. Doch das Captain-Team haben die Berner noch nicht definiert. Während der Testspiele trug bisher noch niemand das C auf der Brust.

Der letztjährige Captain Ramon Untersander (35, jetzt bei Servette) ist weg. Mit Romain Loeffel (35, Lausanne) und Joël Vermin (34, Biel) haben zwei weitere Routiniers den Verein verlassen. Der neue SCB-Trainer Serge Aubin (51) übernimmt eine verjüngte Mannschaft mit durcheinandergewirbelter Hierarchie.

Was sagen die Blick-Leser?

Während sich die Mutzen in Bezug auf den neuen Captain noch bedeckt halten, sind sich die Blick-Leser einig: Tristan Scherwey (35) soll das C übernehmen. Insgesamt gehören 43 Prozent der Stimmen dem Berner Urgestein, das bereits seit 2007 für die SCB-Organisation spielt.

Dahinter folgt der Finne Waltteri Merelä (28) mit 20 Prozent der Stimmen. Benjamin Baumgartner (26, 13 Prozent) folgt auf Platz drei. Marco Lehmann (27, 8 Prozent) belegt Platz 4 und Marc Marchon (31, 6 Prozent) Platz fünf. 10 Prozent der Blick-Leser hätten sich einen anderen Captain als die zur Auswahl stehenden Spieler gewünscht.