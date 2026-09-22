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Baltisberger nicht zufrieden
«Nicht das, was wir uns vorgenommen hatten»

ZSC-Baltisberger spricht nach dem Sieg gegen Ajoie über das Spiel und zeigt sich nicht zufrieden.
Publiziert: 22.09.2026 um 23:32 Uhr
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