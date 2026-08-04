Blessing-Ausfall trübt Biels Vorfreude auf den Saisonstart

Am 15. September startet der EHC Biel mit dem Heimspiel gegen Fribourg-Gottéron in die Saison. Niklas Blessing wird Headcoach Christian Dubé dann definitiv nicht zur Verfügung stehen. Bei Petr Cajka ist die Lage noch ungewiss.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Die Verletzungshexe hat beim EHC Biel doppelt zugeschlagen. Niklas Blessing (19) fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses mehrere Monate aus und Petr Cajka (25) muss wegen einer Muskelverletzung voraussichtlich rund sechs Wochen pausieren.

Bei Verteidiger Blessing passierte das Unglück laut Bieler Mitteilung vergangene Woche in Davos im Prospect Camp der Schweizer Nationalmannschaft. Nähere Angaben zum Verletzungshergang des tschechischen Stürmers Cajka macht der EHCB derweil keine.

Für die Seeländer beginnt die neue National-League-Saison am 15. September mit dem Heimspiel gegen Schweizer Meister Fribourg-Gottéron.

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