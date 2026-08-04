DE
FR
Abonnieren

Auch Cajka verletzt
Blessing-Ausfall trübt Biels Vorfreude auf den Saisonstart

Am 15. September startet der EHC Biel mit dem Heimspiel gegen Fribourg-Gottéron in die Saison. Niklas Blessing wird Headcoach Christian Dubé dann definitiv nicht zur Verfügung stehen. Bei Petr Cajka ist die Lage noch ungewiss.
Publiziert: vor 59 Minuten
Kommentieren
1/2
Fällt lange aus: Niklas Blessing.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Die Verletzungshexe hat beim EHC Biel doppelt zugeschlagen. Niklas Blessing (19) fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses mehrere Monate aus und Petr Cajka (25) muss wegen einer Muskelverletzung voraussichtlich rund sechs Wochen pausieren.

Bei Verteidiger Blessing passierte das Unglück laut Bieler Mitteilung vergangene Woche in Davos im Prospect Camp der Schweizer Nationalmannschaft. Nähere Angaben zum Verletzungshergang des tschechischen Stürmers Cajka macht der EHCB derweil keine.

Mehr zum EHC Biel
Biel und Kneubühler ziehen vorzeitigen Schlussstrich
Biel-News
Ansage von Biel-GM Steinegger
Biel und Kneubühler ziehen vorzeitigen Schlussstrich
EVZ macht das Rennen um ZSC-Publikumsliebling
Grosse Transfer-Übersicht
EVZ macht das Rennen um ZSC-Publikumsliebling

Für die Seeländer beginnt die neue National-League-Saison am 15. September mit dem Heimspiel gegen Schweizer Meister Fribourg-Gottéron.

Noch näher dran am EHC Biel

Füge jetzt den EHC Biel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den National-League-Klubs
Alle Storys zum EHC Biel
Nichts verpassen
Alle Storys zum EHC Biel
Alle Storys zur National League
Nichts verpassen
Alle Storys zur National League
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
EHC Biel
EHC Biel
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        EHC Biel
        EHC Biel
        National League
        National League