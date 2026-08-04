Blessing-Ausfall trübt Biels Vorfreude auf den Saisonstart

Die Verletzungshexe hat beim EHC Biel doppelt zugeschlagen. Niklas Blessing (19) fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses mehrere Monate aus und Petr Cajka (25) muss wegen einer Muskelverletzung voraussichtlich rund sechs Wochen pausieren.
Bei Verteidiger Blessing passierte das Unglück laut Bieler Mitteilung vergangene Woche in Davos im Prospect Camp der Schweizer Nationalmannschaft. Nähere Angaben zum Verletzungshergang des tschechischen Stürmers Cajka macht der EHCB derweil keine.
Für die Seeländer beginnt die neue National-League-Saison am 15. September mit dem Heimspiel gegen Schweizer Meister Fribourg-Gottéron.
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