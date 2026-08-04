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Ansage von Biel-GM Steinegger
Biel und Kneubühler ziehen vorzeitigen Schlussstrich

Eine Saison früher als geplant endet die Zeit von Johnny Kneubühler beim EHC Biel. Dafür schlägt Joël Vermin im Seeland ein neues Kapitel auf.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Nach zwei Saisons endet Johnny Kneubühlers Zeit in Biel abrupt.
Foto: keystone-sda.ch
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Dieser Satz ist nicht ohne und bietet doch einen gewissen Raum für Spekulationen. «Wir wollen Spieler im Kader haben, die sich mit unserem Club und unseren sportlichen Zielen voll identifizieren.» Die Aussage stammt von Biel-GM Martin Steinegger und betrifft die Personalie Johnny Kneubühler.

Mit dem 30-jährigen Angreifer hat sich der EHCB «einvernehmlich darauf verständigt, den bis zum Ende der Saison laufenden Vertrag per sofort aufzulösen», richten die Seeländer am Dienstag aus. Kneubühler schliesst sich direkt Genf-Servette an. Also dem Klub, zu dem er ursprünglich erst nach der Saison 2026/27 gewechselt wäre.

Mit Joël Vermin gibt Biel nach dem Kneubühler-Abgang zugleich einen Zuzug bekannt. Der SC Bern plante nicht mehr mit dem polyvalent einsetzbaren 34-Jährigen. Beim EHCB hat Vermin bis zum Saisonende unterschrieben.

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