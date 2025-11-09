Blitz-Doppelschlag lässt Bichsels Stars jubeln

Zahlreiche Schweizer stehen in der Nacht auf Sonntag in der NHL im Einsatz. Ein Trio freut sich über den Sieg während zwei Schweizer mit ihren Teams in der Verlängerung verlieren.

1/5 Die Dallas Stars bezwingen die Nashville Predators. Foto: AP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der NHL dürfen sich in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit gleich mehrere Schweizer über Siege freuen. Alle bleiben jedoch ohne Skorerpunkte.

Sieben Siege aus den vergangenen acht Spielen lautet die Bilanz von Tampa Bay Lightning, nach dem 3:2-Sieg am Samstagabend Ortszeit gegen die Washington Capitals. Janis Moser steht beim Sieg seines Teams während exakt 20 Minuten auf dem Eis.

Ebenfalls einen Sieg feiert Lian Bichsel mit den Dallas Stars. Gegen die Nashville Predators – Roman Josi fehlt den Predators noch immer verletzt – sichern sich die Stars einen 5:4-Sieg. Entscheidend sinid dabei zwei Tore innerhalb von 47 Sekunden, die die Stars im letzten Drittel erzielen.

Als dritter Schweizer erlebt Philipp Kurashev einen gelungenen Abend. Seine San Jose Sharks gewinnen mit 3:1 gegen die Florida Panthers und feiern damit den fünften Sieg aus sechs Spielen.

Weniger erfolgreich ist derweil Pius Suter mit den St. Louis Blues. Gegen die Seattle Kraken resultiert eine 3:4-Niederlage, die Partie wird erst in der Verlängerung entschieden. Gleich ergeht es Goalie Akira Schmid mit den Vegas Golden Knights. Gegen die Anaheim Ducks verlieren sie, ebenfalls in der Verlängerung mit 3:4.

