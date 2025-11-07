Nächster Erfolg für die New Jersey Devils gegen die Montréal Canadiens. Eine zentrale Rolle beim Sieg der Devils spielt Meier. Der Schweizer gleicht rund eine Minute vor Spielende zum 3:3 aus und rettet die Devils damit in die Verlängerung. Dort gelingt Jesper Bratt das entscheidende Tor zum 4:3-Sieg. Damit erreichen die Devils als erstes Team in dieser NHL-Saison die Marke von zehn Siegen.
«Das ist schön, aber wir wollen unser Spiel weiter verbessern», wird Meier auf der NHL-Website zitiert. Von dem Spiel könnten sie viel lernen.
Ebenfalls gewinnen kann Janis Moser mit Tampa Bay Lightning. Beim 6:3-Sieg über die Vegas Golden Knights ist er einer der Assistgeber zum 2:2 im Mitteldrittel. Der Schweizer Goalie Akira Schmid ist bei der Niederlage seiner Knights Ersatz.
Suter siegt, Pleiten für Bichsel und Fiala
Auch Pius Suter feiert einen Sieg mit seinem Team. Nachdem die St. Louis Blues am Mittwochabend Ortszeit noch eine 1:6-Niederlage haben einstecken müssen, gewinnen die Blues einen Tag später mit 3:0 gegen die Buffalo Sabres.
Weniger erfolgreich ist hingegen Lian Bichsel mit den Dallas Stars. Gegen die Anaheim Ducks resultiert eine 5:7-Niederlage. Auch Kevin Fiala und die Los Angeles Kings verlieren. Gegen die Florida Panthers unterliegen sie bei der 2:5-Niederlage klar.
