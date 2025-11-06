Der Russe Alexander Owetschkin schreibt in der Nacht auf Donnerstag NHL-Geschichte. Auch zwei Schweizer stehen im Einsatz.

1/5 900. Tor im 1504. Spiel: Alex Owetschkin. Foto: Patrick Smith

Magische Marke für Eishockeystar Alexander Owetschkin: Der 40 Jahre alte Stürmer der Washington Capitals hat als erster Spieler in der NHL-Geschichte sein 900. Karrieretor erzielt. Der Rekordtorschütze erreicht den Meilenstein beim 6:1-Sieg der Capitals gegen die St. Louis Blues (mit dem Schweizer Pius Suter). Er trifft im zweiten Drittel seines 1504. NHL-Spiels.

«Echt cool, als erster Spieler überhaupt. Das ist ein ganz besonderer Moment», sagt Owetschkin und spricht von einem «absoluten Highlight». Den alten NHL-Rekord von 894 Toren des kanadischen Idols Wayne Gretzky hatte er in der vergangenen Saison übertroffen. Die aktuelle Serie ist seine 21. Spielzeit in der NHL. Für Washington ist es nach zuletzt fünf Niederlagen der erste Sieg.

Kurashev und die San Jose Sharks gewinnen

In der Nacht auf Donnerstag stehen in der NHL auch zwei Schweizer auf dem Eis. Philipp Kurashev sichert sich mit den San Jose Sharks einen souveränen 6:1-Sieg, drei Tore fallen dabei im dritten Drittel. Kurashev selbst, der zuletzt mit vier Toren und drei Assists in vier Spielen geglänzt hat, bleibt ohne Skorerpunkte.

Pius Suter ist bei Ovechkins grossem Abend einer der Assistgeber zum einzigen Treffer seines Teams.

