DE
FR
Abonnieren

Schockmoment in der NHL
Fan-Unfall überschattet Penguins-Sieg gegen Suters Blues

In Pittsburgh kommt es während des NHL-Spiels der Penguins gegen St. Louis zu einem Schockmoment: Ein Mann stürzt mehrere Ränge hinunter und muss in ein Spital gebracht werden.
Publiziert: vor 10 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Beim Heimspiel der Pittsburgh Penguins gegen die St. Louis Blues kommt es zu einem schweren Fan-Unfall.
Foto: IMAGO/Imagn Images
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Am Montagabend ereignet sich in der PPG Paints Arena in Pittsburgh beim NHL-Spiel zwischen den Penguins und den St. Louis Blues ein schlimmer Fan-Unfall. Ein Mann ist während des ersten Drittels von den oberen Rängen gestürzt.

Der Vorfall passiert unmittelbar nach dem 2:0, das bereits in der 1. Minute gefallen ist. Medizinisches Personal hat den Fan behandelt, während das Spiel weitergelaufen ist. Anschliessend wurde er in ein nahegelegenes Spital transportiert. Das Spiel gewinnen die Penguins mit 6:3, bei den Blues bleibt Pius Suter (29, 16:27 Minuten Eiszeit) ohne Skorerpunkt.

Doch der Triumph bekommt schnell zu Nebensache. «Es fühlt sich nicht richtig an, über Punkte zu reden, wenn du so etwas hörst», sagt Penguins Captain Sidney Crosby (38), der als neunter Spieler in der Geschichte die 1700-Punktemarke knackt, nach der Partie. Die Penguins wünschen dem verunglückten Anhänger und seiner Familie in einem Statement viel Kraft.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
keystone-sda.ch
Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

keystone-sda.ch

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

Hier gehts zu den Resultaten
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen