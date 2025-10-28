Fan-Unfall überschattet Penguins-Sieg gegen Suters Blues

Am Montagabend ereignet sich in der PPG Paints Arena in Pittsburgh beim NHL-Spiel zwischen den Penguins und den St. Louis Blues ein schlimmer Fan-Unfall. Ein Mann ist während des ersten Drittels von den oberen Rängen gestürzt.
Der Vorfall passiert unmittelbar nach dem 2:0, das bereits in der 1. Minute gefallen ist. Medizinisches Personal hat den Fan behandelt, während das Spiel weitergelaufen ist. Anschliessend wurde er in ein nahegelegenes Spital transportiert. Das Spiel gewinnen die Penguins mit 6:3, bei den Blues bleibt Pius Suter (29, 16:27 Minuten Eiszeit) ohne Skorerpunkt.
Doch der Triumph bekommt schnell zu Nebensache. «Es fühlt sich nicht richtig an, über Punkte zu reden, wenn du so etwas hörst», sagt Penguins Captain Sidney Crosby (38), der als neunter Spieler in der Geschichte die 1700-Punktemarke knackt, nach der Partie. Die Penguins wünschen dem verunglückten Anhänger und seiner Familie in einem Statement viel Kraft.
In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.
In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.