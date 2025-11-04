Pius Suter sorgt mit seinem Tor kurz vor Schluss für den 3:2-Sieg der St. Louis Blues – und vor allem für das Ende ihrer Pleitenserie.

1/2 Der Moment nach der Entscheidung: Pius Suter (Mitte) lässt sich nach seinem Siegestor feiern. Foto: Jeff Roberson

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

St. Louis beendet in der NHL auch dank Torschütze Pius Suter seine schlimme Serie. Die Blues bezwingen die Edmonton Oilers vor heimischem Publikum 3:2.

Die Blues hatten wahrhaft den Blues. Sieben Niederlagen reihten sie zuletzt aneinander, einzig die Calgary Flames wiesen in dieser frühen Phase der Meisterschaft eine noch schlechtere Bilanz aus.

Gegen die Oilers sieht es lange nach einer erneuten Niederlage aus. Die Gäste aus Edmonton führen bis vier Minuten vor Schluss des zweiten Drittels 2:0. Der Slowake Dalibor Dvorsky verkürzt, der Kanadier Robert Thomas sorgt zwei Minuten später für den Ausgleich. Die Entscheidung führt Pius Suter mit seinem fünften Tor in der laufenden Saison herbei. Der Zürcher trifft 83 Sekunden vor dem Ende.

Auf Seiten der Oilers steht ein weiteres Mal Connor McDavid im Mittelpunkt. Der Kanadier ist bei beiden Toren Vorbereiter und steht nun bei 1101 Punkten in Regular Seasons. Die Marke von 1100 Punkten übertraf McDavid in seinem 726. Spiel in der Qualifikation. Schneller war diesbezüglich lediglich ein illustres Trio. Wayne Gretzky schaffte dies in 464 Partien, Mario Lemieux und Mike Bossy benötigten dafür 550 beziehungsweise 725 Spiele.

Predators weiter ohne Josi

Die Nashville Predators, die nach wie vor auf ihren Captain Roman Josi verzichten müssen, verlieren das Heimspiel gegen die Vancouver Canucks 4:5 nach Verlängerung. Josi verpasste wegen einer Oberkörperverletzung, die er vor knapp zwei Wochen im ersten Saisonduell gegen die Canucks erlitten hatte, das sechste Spiel in Folge.

