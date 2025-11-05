In der Nacht auf Mittwoch stehen in der NHL fünf Schweizer auf dem Eis. Die LA Kings bezwingen auch dank des Tores von Kevin Fiala die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter, Akira Schmid feiert seinen zweiten NHL-Shutout.

Kevin Fiala und seine Los Angeles Kings besiegen die Winnipeg Jets, der Ostschweizer trifft zum 2:0.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Schweizer Duell zwischen den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala (29) gegen die Winnipeg Jets samt Nino Niederreiter (33) siegen die Kalifornier 3:0. Fiala gelingt die Siegsicherung zum 2:0 ein paar Minuten vor Schluss. Er versenkt den Puck im Powerplay mit einem Handgelenksschuss. Mit sechs Treffern ist der Ostschweizer der bislang erfolgreichste Schweizer Torschütze in dieser Saison in Übersee.

Auch Akira Schmid (25) gewinnt und macht mit einem Shutout Werbung in eigener Sache. Der Goalie aus dem Emmental ermöglicht den Vegas Golden Knights in der Nacht auf Mittwoch den 1:0-Erfolg über die Detroit Red Wings. Nach der Partie wird Schmid als bester Spieler gekürt.

Es ist Schmids erster Shutout in einem NHL-Spiel für die Vegas Golden Knights, bei denen er seit Juni 2024 unter Vertrag steht. Schmid pariert 24 Schüsse. Der Stammgoalie Adin Hill ist derzeit verletzt und Schmid nutzt die Möglichkeit, die sich ihm bietet.

Bei den Nashville Predators fehlt der Captain Roman Josi (35) verletzungsbedingt bereits im siebten Spiel in Folge. Der Berner muss mit ansehen, wie seine Kollegen in der Verlängerung gegen Minnesota Wild 2:3 nach Verlängerung verlieren. Seit Josi fehlt, verlor Nashville fünf von sieben Spielen.

Siegesserie von Mosers Lightning gerissen

Der Stammspieler Lian Bichsel (21) kommt mit den Dallas Stars nach zwei Niederlagen in der Verlängerung zu einem Sieg nach Verlängerung und Penaltyschiessen. Die Texaner bezwingen die Edmonton Oilers mit 4:3.

Dafür ist die Siegesserie der Tampa Bay Lightning mit fünf Erfolgen en suite gerissen, Colorado Avalanche stoppt sie mit einem 3:2-Sieg. Janis Moser (25) in den Reihen der Lightning steht während 19 Minuten und bei einem Gegentreffer auf dem Eis.

