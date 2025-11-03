Im Oktober reihten die New Jersey Devils Sieg an Sieg, jetzt gibts die dritte Pleite aus den letzten vier Spielen. Das Schweizer Trio bleibt gegen Anaheim (1:4) unauffällig.

1/2 Trotz des zehnten Saisontreffers von Jack Hughes (vorne) kassieren die New Jersey Devils in Kalifornien eine vierte Saisonniederlage. Foto: William Liang

Die New Jersey Devils verlieren in Anaheim mit 1:4. Das Team mit dem Schweizer Spieler-Trio, das im Oktober eine Serie von acht siegreichen Partien in Folge hinlegte, führt die Metropolitan-Division zwar weiter an, hat nun aber drei der letzten vier Spiele verloren.

Nico Hischier (26), Timo Meier (29) und auch Jonas Siegenthaler (28) spielen eine unauffällige Partie, wenn man davon absieht, dass Captain Hischier in den Puckverlust in der Defensivzone vor dem zweiten Gegentreffer involviert ist und bei drei Gegentoren auf dem Eis stand. Auch Timo Meier verlässt das Eis mit einer Minus-3-Bilanz, steuert aber immerhin seinen siebten Assist bei. Aber auch der 1:3-Anschlusstreffer im Schlussabschnitt durch Jack Hughes (10. Saisontor) verhilft den New Jersey Devils in Anaheim nicht mehr zurück ins Spiel.

Kurashev skort und verliert

Eine Niederlage setzt es auch für Philipp Kurashev und die San Jose Sharks ab. Der 26-jährige Kurashev skort dabei im fünften Spiel hintereinander. Kurashev bereitet den 1:1-Ausgleich von Jeff Skinner im Schlussabschnitt vor – es ist der vierte Assist für den Schweizer. Die Partie steht nach Verlängerung 2:2 und im Penaltyschiessen gehört Kurashev zu den vier Akteuren von San Jose, die mit ihren Penaltys an Goalie Cam Talbot scheitern.

Teenie stellt neuen Rekord auf

Einen NHL-Rekord stellte am Sonntag Verteidiger Matthew Schaefer von den New York Islanders auf. Zwei Monate nach seinem 18. Geburtstag steuert er gegen die Columbus Blue Jackets zwei Tore zum 3:2-Heimsieg bei. Schaefer ist damit der jüngste Verteidiger, dem in einer NHL-Partie zwei Goals gelingen.