In der Nacht auf Samstag stehen zwei Schweizer in der NHL im Einsatz – und das gegeneinander. Philipp Kurashev gewinnt mit seinen San Jose Sharks gegen die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter und ist massgeblich am Sieg beteiligt.

1/2 Will Smith (r., in blau) jubelt über den 2:1-Treffer, Philipp Kurashev (Nr. 96) hat diesen vorbereitet. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Schweizer Duell zwischen den Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter und den San Jose Sharks mit Philipp Kurashev feiern die Sharks einen knappen 2:1-Sieg.

In der einzigen Partie mit Schweizer Beteiligung am Freitagabend Ortszeit gehen die Jets im ersten Drittel in Führung, Niederreiter zeichnet sich dabei als Assistgeber aus. Nur knapp eine Minute später gelingt den Sharks aber bereits der Ausgleich, dank des Kanadiers Macklin Celebrini, der die NHL-Skorerliste nun mit 23 Punkten anführt.

Es folgt ein torloses Mitteldrittel, ehe Will Smith für die Sharks per Backhand-Schuss auf 2:1 stellt und damit das letzte Tor der Partie erzielte. Kurashev ist als einer der Assistgeber am Siegtor beteiligt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten