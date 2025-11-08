Schreckmoment um Hischier nach heroischer Rettungstat

Gerade wenn die Olympischen Spiele vor der Türe stehen, zuckt jeder Schweizer Eishockeyfan zusammen, wenn ein helvetischer NHL-Söldner auf dem Eis liegen bleibt. Doch bei Nico Hischier scheint es am Samstag glimpflich ausgegangen zu sein.

Nico Hischier (l.) und Goalie Jake Allen, der im Penaltyschiessen dicht hält. (Archiv) Foto: IMAGO/Imagn Images

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Das Topspiel der Metropolitan Division zwischen New Jersey und Pittsburgh geht an die Devils. Auch dank Nico Hischier, der zwar beim 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen keinen Skorerpunkt ergattert, dafür aber im dritten Abschnitt einmal mehr seine herausragenden defensiven Qualitäten unter Beweis stellt.

Hischier ist zur Stelle, als Benjamin Kindel einschussbereit vor dem New-Jersey-Gehäuse lauert, und unterbindet gerade noch rechtzeitig den für den Penguins-Stürmer gedachten Pass. Wenige Sekunden später ist sich der Captain nicht zu schade, sich in den Schuss von Bryan Rust zu werfen. Dabei wird der Schweizer im Kopf-/Nackenbereich getroffen.

Für kurze Zeit verschwindet Hischier deswegen in den Katakomben des Prudential Center. Doch er kehrt wieder aufs Eis zurück – und erlebt mit, wie im Penaltyschiessen seine beiden Teamkollegen Paul Cotter und Jesper Bratt jeweils erfolgreich sind. Während bei den Gästen sowohl Rust als auch Superstar Sidney Crosby keinen Weg an Devils-Keeper Jake Allen vorbeifinden.

Beim siebten Sieg im siebten Heimspiel der Saison kommen auf New Jerseys Seite auch Hischiers Landsmänner Timo Meier und Jonas Siegenthaler zum Einsatz.