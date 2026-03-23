Während die Schweizer in der NHL kaum für Furore sorgen, trumpft Alexander Owetschkin mit seinem 1000. Tor auf. Der Russe schnuppert am Rekord von Legende Wayne Gretzky.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alexander Owetschkin erzielt sein 1000. NHL-Tor bei 2:3-Niederlage

Roman Josi glänzt mit Assist, führt Schweizer Rangliste mit 36 Vorlagen

Janis Moser liefert 20. Assist, verliert aber 3:4 nach Verlängerung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die grösste Story in der Nacht auf Montag schreibt NHL-Oldie Alexander Owetschkin. Der 40-Jährige schiesst bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung der Washington Capitals gegen die Colorado Avalanche sein 26. Saisontor, das gleichzeitig sein 1000. in der NHL ist (Regular Season und Playoffs zusammen).

Damit ist der Russe erst der zweite Spieler, dem das gelingt. Vor ihm liegt einzig die Eishockey-Legende Wayne Gretzky (65), der es auf 1014 Tore brachte – ein Rekord, der für Owetschkin nicht ausser Reichweite liegt.

Josi am Ursprung der Preds-Wende

Der einzige Schweizer, der auf dem Eis steht und einen Sieg einfahren kann, ist Roman Josi (35). Der Berner Captain der Nashville Predators bejubelt einen 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die Chicago Blackhawks.

Josi hat massgeblichen Anteil daran, dass die Partie nicht verloren geht. Im dritten Drittel liefert er einen der Assists zum 2:2-Ausgleich. Es ist seine 36. Torvorlage, womit er die Schweizer Rangliste in Sachen Assists vor Nico Hischier mit 28 klar anführt. Für die Preds ist es der vierte Sieg in Folge.

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Bichsel verliert gegen Schmids Vegas

Auch Janis Moser (25) kann sich eine Torbeteiligung gutschreiben lassen. Der Bieler bereitet zum 20. Mal in dieser Saison einen Treffer vor, verliert aber mit Tampa Bay Lightning gegen die Calgary Flames mit 3:4 nach Verlängerung. Moser liefert seinen Assist beim Anschlusstor zum 2:3.

Einen Sieg gibts für Akira Schmid (25) und die Vegas Golden Knights gegen die Dallas Stars. Während Verteidiger Lian Bichsel (21) bei den Texanern zu fast 15 Minuten Einsatzzeit kommt, bleibt dem Berner Goalie beim Siegerteam nur die Zuschauerrolle auf der Bank. Trotz der Niederlage haben die Stars als zweites Team nach Colorado das Playoff-Ticket auf sicher.