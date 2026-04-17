Kurashev darf noch einmal ran – und gewinnt Schweizer Duell

Die Regular Season der NHL ist zu Ende gegangen. Für vier Schweizer ist es im abschliessenden Spiel um nichts mehr gegangen, ihre Teams haben die Playoffs verpasst.

In der Nacht auf Freitag haben in der NHL die letzten sechs Partien der Regular Season stattgefunden. Für die Teams eines Schweizer Quartetts ist damit auch die Saison zu Ende gegangen, denn sie haben die Playoff-Quali verpasst.

Philipp Kurashev kehrt für die Saison-Dernière ins Lineup der San Jose Sharks zurück. Zuletzt kam er am 21. März zum Einsatz, danach musste er 13 Partien von der Tribüne aus mitverfolgen. Im Schweizer Duell mit Nino Niederreiter und den Winnipeg Jets behalten die Sharks die Oberhand. Sie feiern einen deutlichen 6:1-Sieg. Kurashev kommt auf fast 15 Minuten Eiszeit, bleibt aber wie Niederreiter ohne Skorerpunkt.

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Einen solchen sammelt hingegen Pius Suter. Er steht mit seinem Pass hinters Tor am Ursprung des 1:0-Treffers der St. Louis Blues, sie sich am Ende 5:3 gegen Uta Mammouth durchsetzen. Damit verabschieden sie sich mit einer Serie von vier Siegen in die Sommerferien. Roman Josi kommt hingegen bei den Nashville Pedators, die gegen Anaheim 4:5 verlieren, nicht zum Einsatz.

Die Playoffs beginnen am Wochenende.

Die Playoff-Duelle Carolina Hurricanes – Ottawa Senators

Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens

Buffalo Sabres – Boston Bruins

Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers

Colorado Avalanche – Los Angeles Kings

Dallas Stars – Minnesota Wild

Vegas Golden Knights – Uta Mammoth

Edmonton Oilers – Anaheim Ducks Carolina Hurricanes – Ottawa Senators

Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens

Buffalo Sabres – Boston Bruins

Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers

Colorado Avalanche – Los Angeles Kings

Dallas Stars – Minnesota Wild

Vegas Golden Knights – Uta Mammoth

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