Kurashev darf noch einmal ran – und gewinnt Schweizer Duell

In der Nacht auf Freitag haben in der NHL die letzten sechs Partien der Regular Season stattgefunden. Für die Teams eines Schweizer Quartetts ist damit auch die Saison zu Ende gegangen, denn sie haben die Playoff-Quali verpasst.
Philipp Kurashev kehrt für die Saison-Dernière ins Lineup der San Jose Sharks zurück. Zuletzt kam er am 21. März zum Einsatz, danach musste er 13 Partien von der Tribüne aus mitverfolgen. Im Schweizer Duell mit Nino Niederreiter und den Winnipeg Jets behalten die Sharks die Oberhand. Sie feiern einen deutlichen 6:1-Sieg. Kurashev kommt auf fast 15 Minuten Eiszeit, bleibt aber wie Niederreiter ohne Skorerpunkt.
Einen solchen sammelt hingegen Pius Suter. Er steht mit seinem Pass hinters Tor am Ursprung des 1:0-Treffers der St. Louis Blues, sie sich am Ende 5:3 gegen Uta Mammouth durchsetzen. Damit verabschieden sie sich mit einer Serie von vier Siegen in die Sommerferien. Roman Josi kommt hingegen bei den Nashville Pedators, die gegen Anaheim 4:5 verlieren, nicht zum Einsatz.
Die Playoffs beginnen am Wochenende.
Carolina Hurricanes – Ottawa Senators
Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens
Buffalo Sabres – Boston Bruins
Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers
Colorado Avalanche – Los Angeles Kings
Dallas Stars – Minnesota Wild
Vegas Golden Knights – Uta Mammoth
Edmonton Oilers – Anaheim Ducks
Carolina Hurricanes – Ottawa Senators
Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens
Buffalo Sabres – Boston Bruins
Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers
Colorado Avalanche – Los Angeles Kings
Dallas Stars – Minnesota Wild
Vegas Golden Knights – Uta Mammoth
Edmonton Oilers – Anaheim Ducks
In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.
In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.