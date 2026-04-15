Für die New Jersey Devils endet die NHL-Saison mit einer deutlichen Niederlage: Das Team mit drei Schweizern geht in der Nacht auf Mittwoch in Boston unter. Mehr Erfolg hat Pius Suter mit den St. Louis Blues.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

In der Regular Season der NHL stehen die letzten Partien an – und für die New Jersey Devils endet sie mit einer Enttäuschung: Das Team mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verliert in der Nacht auf Mittwoch auswärts bei den Boston Bruins gleich mit 0:4. Das Team aus Massachusetts, das sich im Gegensatz zu den Devils für die Playoffs hat qualifizieren können, schiesst dabei alle Tore im Startdrittel.

Eine Niederlage setzt es in der Nacht auf Montag auch für Nino Niederreiter ab, wobei der Bündner beim 3:5 seiner Winnipeg Jets gegen Utah Mammoth rund zwölf Minuten auf dem Eis steht. Anders als bei den Devils ist die Saison für die Jets trotz der verpassten Playoffs noch nicht zu Ende: Das Team aus Kanada bestreitet seinen Abschluss der Regular Season erst in der Nacht auf Freitag.

Gleiches gilt für die St. Louis Blues mit Pius Suter, die ihren Saison-Endspurt aber etwas erfolgreicher gestalten können: Gegen die Pittsburgh Penguins feiert das Team aus dem US-Bundesstaat Missouri den dritten Sieg in Folge. Beim wilden 7:5-Sieg im eigenen Stadion kommt es von einem 0:3-Rückstand zurück und dreht das Spiel schliesslich mit fünf Toren in 20 Minuten. Trotz dieser kleinen Serie zum Saisonende: Die Playoffs bleiben für die Blues unerreichbar.