Sieg zum Abschluss: Die Dallas Stars mit Lian Bichsel holen sich im letzten Spiel der Regular Season weiteres Selbstvertrauen für die anstehenden Playoffs. Die anderen Schweizer sind bei den Einsätzen ihrer Teams nur Zuschauer.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Im letzten Spiel der Regular Season feiern die Dallas Stars mit Lian Bichsel einen knappen Sieg: Die Texaner ringen die ebenfalls für die Playoffs qualifizierten Buffalo Sabres im Penaltyschiessen mit 4:3 nieder. Lian Bichsel kommt dabei zu über 20 Minuten Einsatzzeit, steht aber auch beim zwischenzeitlichen 3:2 für die Sabres auf dem Eis.

Zuschauen müssen in der Nacht auf Donnerstag dagegen die anderen Schweizer: Philipp Kurashev ist beim 2:5 seiner San Jose Sharks einmal mehr überzählig, Akira Schmid erlebt den 4:1-Sieg der Vegas Golden Knights gegen die Seattle Kraken als Ersatztorhüter mit – und Janis Moser wird von Tampa Bay Lightning (2:4 gegen die New York Islanders) vor dem Playoff-Start am Wochenende geschont.