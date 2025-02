Die Winnipeg Jets kommen in der NHL zu einem mühevollen 2:1-Erfolg nach Verlängerung gegen die San Jose Sharks. Das Team mit Nino Niederreiter baut den Franchise-Rekord auf zehn Siege in Folge aus.

Zehnter Sieg in Folge

1/4 Die Winnipeg Jets jubeln über den zehnten Sieg in Serie. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Ausgangslage hätte nicht klarer sein können. Hier die Jets, die Nummer 2 in der laufenden Meisterschaft, dort die Sharks, die nach Punkten schwächste aller 32 Mannschaften. Dazu kommt der Heimvorteil für die Equipe aus Winnipeg, die gegen den Kontrahenten aus Kalifornien schon die ersten zwei Partien in dieser Regular Season für sich entschieden hatte.

Doch es sollte ganz anders kommen. Der Schwede William Eklund bringt die Sharks nach 15 Minuten im ersten Drittel in Überzahl in Führung, die die Gäste fast bis zur ordentlichen Schlusssirene erfolgreich zu verteidigen vermögen. Doch eben nur fast. 26 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit gleicht der Kanadier Josh Morrissey für die Jets aus. In der Verlängerung führt dessen Landsmann Mark Scheifele nach 93 Sekunden die Entscheidung herbei.

Mit Treffer Nummer 32 macht der erfolgreichste Torschütze des Teams in dieser Saison die Jets wieder zur Nummer 1 der Liga. Sie liegen mit einem Spiel mehr einen Punkt vor den Washington Capitals. Niederreiter ist an beiden erfolgreichen Abschlüssen nicht beteiligt. Mit nunmehr zehn gewonnenen Spielen am Stück baut Winnipeg die eigene Bestmarke weiter aus, die bisher bei acht Siegen gestanden hatte.