Kevin Fiala verpasst dem Schweizer Rookie Lian Bichsel einen «Willkommen in der NHL»-Moment. Mit einem Traumtor vernascht er den Youngster. Am Ende trifft Fiala auch noch im Shootout.

1/6 Kevin Fiala ist der Mann der Stunde bei den Los Angeles Kings. Foto: IMAGO/Imagn Images

Andrea Cattani Redaktor Sport

Es ist eins dieser Tore, die dafür sorgen, dass man selbst in der NHL für lange Zeit unvergessen bleibt: Kevin Fiala (28) packt beim Sieg seiner Los Angeles Kings gegen die Dallas Stars tief in die Trickkiste, als er im zweiten Drittel für die zwischenzeitliche 2:1-Führung sorgt. Und der Leidtragende ist ausgerechnet ein anderer Schweizer: Lian Bichsel (20).

Nach einem Zweikampf steht Rookie Bichsel auf einmal ohne Stock vor dem eigenen Kasten. Die Kings registrieren den Vorteil sofort und lancieren ihren Angriff über die rechte Seite, wo Fiala bereitsteht. Und der St. Galler bittet Bichsel regelrecht zum Tanz: Nach einer Körpertäuschung muss sich der Youngster zuerst um die eigene Achse drehen. Und als er dann Fiala wieder vor sich hat, ist es schon zu spät. Der Kings-Torjäger schlenzt den Puck zwischen Bichsels Beinen hindurch in den Winkel. Auch Dallas-Goalie Jake Oettinger wird von Fialas Trickserei eiskalt erwischt.

Für den Treffer wird Fiala nun nicht nur im Netz gefeiert. Die Kings kommentieren das Tor auf X simpel: «Kevin Fiala, ist das dein Ernst?»

Fiala trifft auch im Shootout

Die Aufführung des Nati-Spielers ist mit dem 2:1 aber noch nicht zu Ende. In der fünften Minute der Overtime hämmert er den Puck zum vermeintlichen Game-Winner nochmals ins Tor. Der Treffer wird aber wegen Goaliebehinderungen zurückgenommen. So müssen es die Kings am Ende im Shootout richten. Auch dort versenkt Kevin Fiala und L.A. gewinnt die Partie schliesslich 5:4.

Weniger spektakulär verläuft in der Nacht auf Samstag das zweite Schweizer Duell in der NHL: Philipp Kurashev fertigt mit den Chicago Blackhawks zu Hause Roman Josi und die Nashville Predators gleich mit 6:2 ab. Die beiden Nati-Spieler bleiben dabei aber ohne Skorerpunkt.

Gewonnen hat auch Nino Niederreiter mit Winnipeg. Die Jets schlagen die New York Islanders 4:3 und fahren damit den achten Sieg in Serie ein. Das kanadische Team festigt damit seinen Platz an der Spitze der Western Conference.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten