1/4 Roman Josi und die Nashville Predators kassieren gegen Ottawa die fünfte Niederlage am Stück. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Nashville Predators verlieren in der National Hockey League (NHL) das Heimspiel gegen die Ottawa Senators mit 2:5 – und die Playoffs immer mehr aus den Augen.

Am Ende sitzt der Frust bei den Nashville Predators um Captain Roman Josi tief. Für den Schweizer hätte die Partie ein Fest sein sollen: Er bestreitet sein 957. NHL-Spiel für Nashville und überflügelt David Legwand, den einstigen Captain, mit den meisten Spielen für die Predators.

«Am Ende schlagen wir uns wieder selber», so Josi. Nashville führt, wobei Josi zum 1:0 den Assist beisteuert. Nashville erspielt sich auch gute Momente, am Ende setzen sich die Gäste aber mit 5:2 durch – bis zur 47. Minute steht es aber noch 2:2.

Andrew Brunette, der Coach der Nashville Predators, ist am Ende «so enttäuscht wie noch nie über die Leistung meines Teams». Nach einer Serie von fünf Siegen verlieren die Predators in den letzten neun Tagen wieder fünf Partien hintereinander: 2:5 in Anaheim, 1:3 daheim gegen Vancouver, 3:4 in Buffalo, 0:3 in Pittsburgh und jetzt 2:5 gegen Ottawa. Der Rückstand auf den letzten Playoff-Platz ist dadurch wieder auf 16 Punkte angewachsen.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten