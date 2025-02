Siegenthaler muss bei Devils-Sieg verletzt raus

Die New Jersey Devils gewinnen in der Nacht auf Mittwoch zwar, verlieren aber Jonas Siegenthaler. Derweil befindet sich Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets weiterhin im Hoch.

1/4 Jonas Siegenthaler muss vom Eis begleitet werden.

Die New Jersey Devils verspielen zwar bei den Pittsburgh Penguins eine 2:0-Führung – beide Tore schiesst Jack Hughes –, gewinnen jedoch das Penaltyschiessen. In diesem sorgt der Appenzeller Timo Meier mit dem 14. Penalty für die Entscheidung. Allerdings bezahlen die Devils den Sieg teuer.

Jonas Siegenthaler scheidet im ersten Drittel verletzt aus, kann das Eis nur mit Hilfe verlassen. Eine genaue Diagnose steht noch aus, gemäss Headcoach Sheldon Keefe wird er aber «sicher einige Zeit verpassen». Der 27-jährige Zürcher erhielt in der laufenden Meisterschaft von sämtlichen Verteidigern von New Jersey die zweitmeiste Eiszeit. Auch Captain Nico Hischier ist aktuell verletzt, er fehlt den Devils im vierten Spiel in Folge.

Niederreiter punktet doppelt

Nino Niederreiter feiert mit den Winnipeg Jets den siebten Sieg in Serie. Zum 3:0 vor heimischem Publikum gegen die Carolina Hurricanes trägt der Churer Stürmer massgeblich bei. 41,1 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels zeichnet er im Powerplay für das 1:0 verantwortlich und hat auch beim ebenfalls in Überzahl erzielten 2:0 von Neal Pionk in der 24. Minute den Stock im Spiel.

Niederreiter gelingen zum sechsten Mal in dieser Saison zwei Punkte in einer Partie, womit er nun bei 14 Toren und 15 Assists steht. Er wird zum zweitbesten Spieler der Begegnung gekürt. Mit 79 Punkten aus 55 Partien ist Winnipeg die Nummer 1 der Liga, wobei die Washington Capitals nach Verlustpunkten noch besser dastehen.

Pius Suter kehrt mit Vancouver nach zwei Niederlagen zum Siegen zurück. Die Canucks bezwingen die Colorado Avalanche zu Hause 3:0. Einen grossen Anteil am Erfolg hat Jake DeBrusk mit je einem Tor und Assist. Suter bleibt ohne Skorerpunkt. Die Dallas Stars mit Lian Bichsel verlieren bei den Anaheim Ducks 1:2. Damit endet eine Serie von fünf Erfolgen.

