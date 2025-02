Fünf Schweizer hätten in der Nacht auf Freitag in der NHL auf dem Eis stehen können. Nur zwei kommen zum Einsatz, der Rest fehlt verletzt.

1/5 Timo Meier ist seit vier Partien torlos. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Von den möglichen fünf Schweizer NHL-Spielern, die in der Nacht auf Freitag hätten im Einsatz stehen können, spielen nur deren zwei. Ein Trio fehlt verletzungsbedingt

In den Reihen der New Jersey Devils ist derzeit einzig Timo Meier einsatzfähig – Nico Hischier und Jonas Siegenthaler müssen zuschauen. Meier bleibt bei der 1:3-Niederlage gegen die Vegas Golden Knights ohne Erfolgserlebnis. Der 28-jährige Stürmer wartet nun seit vier Partien auf den 16. Saisontreffer. Der Appenzeller ist im Jahr 2025 noch nicht richtig in Schuss gekommen. In 17 Partien versenkte er den Puck nur zweimal im Tor.

Die Tampa Bay Lightning müssen weiterhin auf Janis Moser verzichten. Der Bieler fehlt seit Mitte Dezember. Sein Team gewann gegen die Ottawa Senators 5:1.

Suter mit Skorerpunkt

Pius Suter lässt sich beim 2:1-Auswärtssieg der Vancouver Canucks in der Verlängerung gegen die San Jose Sharks einen Skorerpunkt gutschreiben. Der Zürcher spielt beim 1:0 in der Powerplay-Formation und gibt den Assist. Lange Zeit sieht es danach aus, als hätte der Schweizer beim Siegtreffer den Stock im Spiel gehabt. Doch die Sharks sichern sich mit dem Ausgleich kurz vor Schluss noch einen Punkt, ehe sie doch noch verlieren.

