1/2 Kevin Fiala erzielt für die Los Angeles Kings zwei exakt gleiche Tore. (Archivbild) Foto: IMAGO/Imagn Images

Gleich doppelt schreien die Kommentatoren in der Nacht auf Donnerstag «Kevin Fiala» in ihr Mikrofon. Der Ostschweizer führt die Los Angeles Kings mit einem Doppelpack im Schlussdrittel zum 6:3-Sieg gegen die Montreal Canadiens.

Der 28-Jährige trifft zweimal aus exakt gleicher Position, beide Male per Onetimer. Es sind die Saisontore 19 und 20 für Fiala, der damit in der sechsten aufeinanderfolgenden Saison mindestens 20 Treffer in der Regular Season erzielen konnte.

Die meisten Tore in einer Spielzeit gelangen ihm vor drei Jahren für Minnesota Wild mit 33. Die letzte Saison beendete Fiala mit 29 Toren in der Qualifikation und einem Goal in den Playoffs. In der aktuellen Saison stehen für die L.A. Kings noch 31 Spiele aus.

In der Tabelle belegen die Los Angeles Kings im Westen den 7. Platz. Der Vorsprung auf die Nicht-Playoffplätze beträgt drei Punkte.

