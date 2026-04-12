Vier Schweizer bereiten in der Nacht auf Sonntag in der NHL einen Treffer vor. Über den Sieg können aber nicht alle jubeln.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Zahlreiche Schweizer stehen in der Nacht auf Sonntag in der NHL im Einsatz. Nicht alle haben Grund zur Freude. Die New Jersey Devils mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler gewinnen ihr Auswärtsspiel bei den Detroit Red Wings 5:3. Dreimal gleichen sie dabei einen Rückstand aus, ehe sie im Schlussdrittel nach dem 2:3 dreimal in Folge treffen. Alle Schweizer lassen sich dabei einen Assist notieren. Während Meier und Siegenthaler in einer Co-Produktion das 3:3 vorbereiten, steht Hischier eine Minute vor Schluss am Ursprung des Empty Netters zum 5:3-Schlussstand.

Daneben bereitet auch Pius Suter ein Tor vor. Die St. Louis Blues setzen sich auswärts gegen die Chicago Blackhawks 5:3 durch. Suter hat seinen Stock beim zwischenzeitlichen 2:2 mitentscheidend im Spiel. Ohne Skorerpunkt bleiben Lian Bichsel, der mit Dallas 2:0 gegen die New York Rangers siegt, und Janis Moser, der mit Tampa Bay die Boston Bruins 2:1 bezwingt. Auch Roman Josi steuert keinen Skorerpunkt bei. Nachdem er zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung passen musste, ist der Nashville-Captain zurück. Sein Team fährt mit dem 2:1 gegen die Minnesota Wild wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs ein. Diese werden hingegen definitiv ohne Suter und St. Louis stattfinden.

Schmid ohne Einsatz, dafür mit Playoff-Ticket

Die San Jose Sharks, bei denen Philipp Kurashev nicht im Kader steht, müssen sich den Vancouver Canucks im Penaltyschiessen geschlagen geben. Und für Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets setzt es gegen die Philadelphia Flyers eine 1:7-Klatsche ab.

Nicht zum Einsatz kommt auch Akira Schmid. Dennoch hat der Keeper Grund zur Freude. Zum einen, weil die Vegas Golden Knights sich in der Verlängerung 3:2 gegen die Colorado Avalanche durchsetzen. Und zum anderen, weil sie damit auch das Playoff-Ticket lösen. Das schaffen in der Nacht auf Sonntag mit den Boston Bruins, den Ottawa Senators und den Edmonton Oilers drei weitere Teams.

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