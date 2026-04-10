An den Olympischen Spielen hat er sich verletzt und musste deshalb seine Saison frühzeitig beenden. Jetzt wird Kevin Fiala für einen NHL-Award nominiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kevin Fiala für «King Clancy Trophy» 2025/26 nominiert

Preis ehrt Führungsqualitäten

20'000 Franken Spende für wohltätige Zwecke War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die NHL hat alle 32 Nominierten für die «King Clancy Memorial Trophy» der Saison 2025/26 bekanntgegeben. Die Auszeichnung wird an den Spieler verliehen, der «Führungsqualitäten auf und neben dem Eis am besten verkörpert und sich in seiner Gemeinde durch humanitäres Engagement hervorgetan hat». NHL-Schweizer Kevin Fiala (29) gehört zum Feld der Nominierten.

Dabei schickt jedes Team einen Spieler ins Rennen um die Auszeichnung. Der Gewinner wird von einem Auswahlkomitee unter der Leitung von Ligachef Gary Bettman, ehemaligen Gewinnern der Trophäe und des «NHL Foundation Player Award» bestimmt. Neben der Auszeichnung erhält der Nominierte mit den meisten Stimmen eine Spende in der Höhe von beinahe 20'000 Franken für eine oder mehrere Wohltätigkeitsorganisationen seiner Wahl.

Ob und wann Kevin Fiala die Auszeichnung entgegennehmen kann, steht noch nicht fest. Die «NHL Awards» werden nach den Playoffs vergeben – in der Regel im Juni.