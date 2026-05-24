Die Carolina Hurricanes gewinnen das zweite Halbfinal-Spiel der NHL gegen Montreal 3:2 nach Verlängerung. Nikolaj Ehlers erzielt den entscheidenden Treffer in der Overtime und zuvor zum 2:1.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Carolina Hurricanes gleichen in der NHL die Halbfinal-Serie gegen die Montreal Canadiens aus. Für die Hurricanes gibt es nach der 2:6-Auswärtsniederlage zum Auftakt der Best-of-seven-Serie im zweiten Spiel zu Hause einen 3:2-Sieg nach Verlängerung.

Den Siegtreffer erzielt dabei Nikolaj Ehlers. Der ehemalige Biel-Junior und Sohn von SCB-Headcoach Heinz Ehlers trifft nach dreieinhalb Minuten in der Verlängerung zum viel umjubelten 3:2. Für den Dänen ist es das zweite Playoff-Overtime-Tor seiner Karriere.

Ehlers hatte das Heimteam zuvor kurz vor Ende des Mitteldrittels zwischenzeitlich bereits 2:1 in Führung gebracht. Das nächste Spiel findet in der Nacht auf Dienstag in Montreal statt.