Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin
Die Carolina Hurricanes gleichen in der NHL die Halbfinal-Serie gegen die Montreal Canadiens aus. Für die Hurricanes gibt es nach der 2:6-Auswärtsniederlage zum Auftakt der Best-of-seven-Serie im zweiten Spiel zu Hause einen 3:2-Sieg nach Verlängerung.
Den Siegtreffer erzielt dabei Nikolaj Ehlers. Der ehemalige Biel-Junior und Sohn von SCB-Headcoach Heinz Ehlers trifft nach dreieinhalb Minuten in der Verlängerung zum viel umjubelten 3:2. Für den Dänen ist es das zweite Playoff-Overtime-Tor seiner Karriere.
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Ehlers hatte das Heimteam zuvor kurz vor Ende des Mitteldrittels zwischenzeitlich bereits 2:1 in Führung gebracht. Das nächste Spiel findet in der Nacht auf Dienstag in Montreal statt.
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