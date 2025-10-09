Die Los Angeles Kings reagieren auf die Niederlage beim NHL-Auftakt. Das Team mit Kevin Fiala bezwingt die Vegas Golden Knights auswärts 6:5 nach Penaltyschiessen.

1/4 Kevin Fiala (l.) und die LA Kings können auf die Startniederlage reagieren. Foto: IMAGO/Imagn Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die LA Kings haben einen kompletten Fehlstart in die neue NHL-Saison abgewendet. Einen Tag nach dem 1:4 im heimischen Stadion gegen die Colorado Avalanche setzen die Kings ihre Erfolgsserie gegen die Golden Knights mit einem 6:5-Sieg nach Penaltyschiessen fort: Saisonübergreifend zum vierten Mal in Folge bezwingt die Equipe aus Kalifornien den Kontrahenten aus Nevada. Dazu haben die Kings auch in einem Duell im Rahmen der Vorbereitung auf die eben begonnene Meisterschaft das bessere Ende für sich behalten.

Kevin Fiala (29), gegen die Avalanche Torschütze, lässt sich in Paradise in einem Spiel mit verrücktem Verlauf einen weiteren Skorerpunkt gutschreiben. Der St. Galler ist im Powerplay einer der Vorbereiter des 1:0 des Russen Andrej Kusmenko nach knapp fünf Minuten.

Die Kings führen nach dem ersten Drittel 2:0 und nach etwas mehr als der Hälfte der Partie 3:1. Die Golden Knights reagieren mit vier Toren und liegen elf Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit 5:3 voraus, müssen die Kings aber nochmals aufschliessen lassen. Nach torloser Verlängerung sorgen der Schwede Adrian Kempe und der Amerikaner Trevor Moore mit ihren Toren im Penaltyschiessen für die Entscheidung zugunsten der Kings. Fiala scheitert mit seinem Versuch.

Aufseiten der Golden Knights mit Ersatztorhüter Akira Schmid tut sich einer von Kusmenkos Landsleuten besonders hervor. Pawel Dorofejew ist dreifacher Torschütze – zum dritten Mal in der NHL. Gleiches ist ihm in der vergangenen Saison im Januar gegen die Nashville Predators mit Roman Josi und zwei Monate später gegen die Boston Bruins gelungen.