Kevin Fiala schiesst für die Los Angeles Kings das erste Tor der neuen NHL-Saison. Trotzdem müssen sie sich Colorado Avalanche deutlich geschlagen geben.

Kevin Fiala (29) verliert zum Saisonauftakt der NHL mit den Los Angeles Kings gegen Colorado Avalanche klar mit 1:4.

Die Gäste aus Colorado nehmen, nach einem torlosen ersten Drittel, eine Führung von drei Toren in die letzten 20 Minuten der Partie mit. In diesen erhöhen sie dann erst auf 4:0, ehe Fiala rund fünf Minuten vor Schluss den ersten Saisontreffer für sein Team erzielt. Doch das Tor des Ostschweizers, der in der vergangenen regulären Spielzeit 35 Treffer erzielte, ändert nichts mehr am Resultat.

Das Team von Fiala, der zum Auftakt insgesamt rund 17 Minuten auf dem Eis steht, erhält bereits am frühen Donnerstagmorgen Schweizer Zeit die Möglichkeit, den ersten Sieg der Saison einzufahren. Auswärts treffen sie auf die Vegas Golden Knights.

Florida Panthers gewinnen zum Auftakt

Ebenfalls in die neue Saison starteten die Florida Panthers, die in der vergangenen Spielzeit zum zweiten Mal in Folge den Stanley Cup gewannen. Die Titelverteidiger trafen auf die Chicago Blackhawks, schliesslich resultiert ein 3:2-Sieg für die Panthers. Den entscheidenden Treffer erzielt der Schwede Jesper Boqvist im Schlussdrittel.

Im dritten Spiel des Abends schlagen die Pittsburgh Penguins die New York Rangers dank zwei Toren von Justin Brazeau mit 3:0.