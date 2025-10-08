DE
FR
Abonnieren
Fiala lässt dem Goalie mit hartem Schuss keine Chance
0:38
Erstes Saisonspiel, erstes Tor:Fiala lässt dem Goalie mit hartem Schuss keine Chance

Titelverteidiger siegreich
Fiala trifft zum NHL-Auftakt – Kings verlieren trotzdem

Kevin Fiala schiesst für die Los Angeles Kings das erste Tor der neuen NHL-Saison. Trotzdem müssen sie sich Colorado Avalanche deutlich geschlagen geben.
Publiziert: 08:02 Uhr
|
Aktualisiert: 08:05 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Die Los Angeles Kings müssen sich zum Auftakt in die neue NHL-Saison mit 1:4 geschlagen geben.
Foto: AP
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Kevin Fiala (29) verliert zum Saisonauftakt der NHL mit den Los Angeles Kings gegen Colorado Avalanche klar mit 1:4.

Die Gäste aus Colorado nehmen, nach einem torlosen ersten Drittel, eine Führung von drei Toren in die letzten 20 Minuten der Partie mit. In diesen erhöhen sie dann erst auf 4:0, ehe Fiala rund fünf Minuten vor Schluss den ersten Saisontreffer für sein Team erzielt. Doch das Tor des Ostschweizers, der in der vergangenen regulären Spielzeit 35 Treffer erzielte, ändert nichts mehr am Resultat.

Mehr zum NHL-Start
Zwei Schweizer sind unter den Besten der Besten
Grosse Ehre in der NHL
Zwei Schweizer sind unter den Besten der Besten
So geht es Superstar Roman Josi vor dem NHL-Saisonstart
Mit Video
Nach Herz-Schock
NHL-Superstar Josi gibt Einblick in lange Leidenszeit

Das Team von Fiala, der zum Auftakt insgesamt rund 17 Minuten auf dem Eis steht, erhält bereits am frühen Donnerstagmorgen Schweizer Zeit die Möglichkeit, den ersten Sieg der Saison einzufahren. Auswärts treffen sie auf die Vegas Golden Knights.

Florida Panthers gewinnen zum Auftakt

Ebenfalls in die neue Saison starteten die Florida Panthers, die in der vergangenen Spielzeit zum zweiten Mal in Folge den Stanley Cup gewannen. Die Titelverteidiger trafen auf die Chicago Blackhawks, schliesslich resultiert ein 3:2-Sieg für die Panthers. Den entscheidenden Treffer erzielt der Schwede Jesper Boqvist im Schlussdrittel.

Im dritten Spiel des Abends schlagen die Pittsburgh Penguins die New York Rangers dank zwei Toren von Justin Brazeau mit 3:0.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen