Philipp Kurashev glänzt in der NHL: Der Schweizer führt die San Jose Sharks mit einem Tor und dem entscheidenden Penalty zum 4:3-Sieg im kalifornischen Derby gegen die LA Kings zum Sieg.

Darum gehts Philipp Kurashev führt die Sharks zum Sieg gegen die Kings

Janis Moser glänzt mit Assist beim Tampa-Bay-Sieg gegen Edmonton

Philipp Kurashev führt in der NHL die San Jose Sharks zum Heimsieg gegen die Los Angeles Kings. Im Schweizer Duell mit Kevin Fiala glänzt er zunächst als Torschütze, ehe er die Partie im Penaltyschiessen entscheidet.

Als einziger der sechs Schützen versenkt Kurashev seinen Versuch, nachdem es im kalifornischen Duell nach 60 Minuten plus der fünfminütigen Verlängerung 3:3 gestanden hat.

In der regulären Spielzeit sieht es lange so aus, als würde Kurashev zum Siegtorschützen werden. Der Schweizer Stürmer trifft in der 38. Minute zum 3:2 für San Jose. Sein sechstes Saisontor ist herausragend. Nach einer schönen Finte erwischt er Kings-Goalie Anton Forsberg zwischen den Beinen. Erst 59 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit gleichen die Gäste aus. Dabei lässt sich Kevin Fiala einen Assist gutschreiben.

Moser punktet bei Tampa-Sieg

In die Skorerliste trägt sich in der Nacht auf Freitag auch Janis Moser ein. Der Berner Verteidiger von Tampa Bay gibt im Heimspiel gegen die Edmonton Oilers beim zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich den entscheidenden Pass. Am Ende gewinnen die Lightning 2:1 nach Verlängerung.

Für die Vegas Golden Knights steht Akira Schmid im Einsatz. Der Emmentaler Goalie zeigt 25 Paraden beim 4:1-Auswärtssieg gegen Utah Mammoth.

Niederlage für Devils, Stars weiter im Hoch

Das Schweizer Trio mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler muss sich mit New Jersey im Duell mit dem Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers auswärts 0:1 geschlagen geben. Die Devils verbleiben aber in der Eastern Conference auf Platz 2.

Lian Bichsel und die Dallas Stars setzen derweil ihren guten Lauf mit einem 4:2-Sieg in Vancouver fort. Das Team mit dem Solothurner Verteidiger steht unter den 16 Teams im Westen aktuell ebenfalls auf Platz 2.

Eine Niederlage setzt es für Pius Suter und die St. Louis Blues ab. Trotz 2:0-Führung unterliegen das Team mit dem Zürcher Stürmer den Philadelphia Flyers auswärts 2:3. Die Entscheidung fällt erst in der Verlängerung.

