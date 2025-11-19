Moser verhilft Gegner Hischier zu kuriosem Treffer

Vier Schweizer stehen beim Duell Tampa Bay Lightning gegen die New Jersey Devils auf dem Eis. Am Ende jubelt nur einer über den Sieg.

1/5 Janis Moser (r.) setzt sich im Duell mit dem Schweizer Devils-Trio um Timo Meier durch. Foto: AP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gleich vier Schweizer stehen am Dienstagabend Ortszeit beim NHL-Spiel zwischen Tampa Bay Lightning und den New Jersey Devils auf dem Eis. Schliesslich feiert Tampa mit Janis Moser einen klaren 5:1-Sieg, während Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler mit den Devils eine Niederlage einstecken müssen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hischier kann mit seinem Goal nach einer 3:0-Führung von Tampa Bay Lightning zwar zwischenzeitlich gegen Ende des zweiten Drittels verkürzen, doch mit zwei Toren im letzten Drittel machen die Gastgeber den Sieg schliesslich noch klarer.

Schmid pariert 17 Schüsse

Für die Vegas Golden Knights ist Akira Schmid im Einsatz. Der Emmentaler Goalie pariert 17 Schüsse und hat damit einen grossen Anteil am 3:2-Sieg gegen die New York Rangers. Nach der Partie wird er als drittbester Spieler ausgezeichnet.

Ebenfalls einen klaren Sieg feiert Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets. Gegen die Columbus Blue Jackets gewinnen die Jets mit 5:2. Niederreiter zeichnet sich dabei als einer der Assistgeber des ersten Treffers aus.

Ohne Skorerpunkte und ohne Sieg bleibt derweil Lian Bichsel. Mit den Dallas Stars verliert er 2:3 gegen die New York Islanders. Ähnlich ergeht es Pius Suter mit den St. Louis Blues. Gegen die Toronto Maple Leafs resultiert für das Team des Zürchers eine 2:3-Niederlage.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten