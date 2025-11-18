Siegesserie von Fialas Kings ist gerissen

Viermal haben die Los Angeles Kings zuletzt gewonnen. Damit ists nun vorbei. In den Washington Capitals finden sie ihren Meister.

1/4 Kevin Fiala und die Los Angeles Kings müssen als Verlierer vom Eis. Foto: IMAGO/Imagn Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Kevin Fiala verliert mit den Los Angeles Kings auswärts gegen die Washington Capitals mit 1:2. Beim 1:2-Anschlusstreffer von Anze Kopitar ist der Ostschweizer zwar als einer der Assistgeber beteiligt, doch es bleibt das einzige Goal der Partie für die Kings.

Zuvor haben Matt Roy und Alex Owetschkin für die Capitals getroffen, Letzterer zum 903. Mal. Es folgt ein torloses letztes Drittel, ehe die seit vier Spielen andauernde Siegesserie der Kings beendet ist. Dies auch, weil Charlie Lindgren, der Goalie der Capitals, 30 Schüsse pariert.

«Wir kamen immer besser ins Spiel und hatten gute Chancen», wird Fiala nach dem Spiel auf der NHL-Website zitiert. «Sie hatten ebenfalls gute Chancen, aber Darcy Kuemper hat uns im Spiel gehalten», so der 29-Jährige weiter über den Goalie der Kings, der insgesamt 23 Schüsse pariert.

