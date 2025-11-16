Bichsels Handgelenkschuss bringt Dallas auf Siegerstrasse

DE
Lian Bichsel erzielt sein erstes Saisontor in der NHL beim 5:1-Sieg der Dallas Stars gegen die Philadelphia Flyers. Der Solothurner Verteidiger trifft in der vierten Spielminute von der blauen Linie aus.
Publiziert: vor 46 Minuten
Anhören
1/6
Lian Bichsel lässt die Dallas Stars im Spiel gegen Philadelphia früh jubeln.
Foto: AP

Darum gehts

  • Lian Bichsel erzielt erstes Saisontor in der NHL für Dallas Stars
  • Akira Schmid überzeugt mit 95,7 Prozent Fangquote für Vegas Golden Knights
  • New Jersey Devils gewinnen 3:2 nach Penaltyschiessen gegen Washington Capitals
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDA

Lian Bichsel erzielt in der Nacht auf Sonntag sein erstes Saisontor in der NHL. Ansonsten herrscht bei den Schweizer Söldnern Flaute.

Der Verteidiger der Dallas Stars eröffnet beim 5:1-Sieg über die Philadelphia Flyers in der vierten Spielminute das Skore. Der Solothurner trifft mit einem Schuss aus dem Handgelenk von der blauen Linie – sein fünfter Treffer in 75 NHL-Spielen.

Grund zur Freude hat an diesem Spieltag auch Akira Schmid. Der Torhüter aus Emmental in Diensten der Vegas Golden Knights überzeugt mit einer Fangquote von 95,7 Prozent. Er pariert beim 4:1-Sieg über die St. Louis Blues 22 Schüsse, deren zwei von Pius Suter. Nach zuvor vier Niederlagen gewinnen die Vegas Golden Knights auch dank Schmid erstmals wieder.

Devils siegen weiter – Fiala für einmal torlos

Die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler setzen sich auswärts 3:2 nach Penaltyschiessen gegen die Washington Capitals durch. In der Kurzentscheidung tritt kein Schweizer an. Die Devils bleiben Tabellenführer der Eastern Conference.

Kevin Fiala, der zuletzt in drei Partien in Serie den Puck versenkt hat, muss sich bis zum zehnten Saisontreffer noch etwas gedulden. Mit den Los Angeles Kings gewinnt er aber die vierte Partie in Folge, 1:0 auswärts gegen die Ottawa Senators.

Als Sieger gehen auch Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets (4:3 n.P. gegen Calgary Flames) und Janis Moser mit Tampa Bay Lightning (3:1 über die Florida Panthers) vom Eis. Philipp Kurashev, der nun seit sieben Partien auf einen Treffer wartet, verliert mit den San Jose Sharks 1:4 gegen die Seattle Kraken.

keystone-sda.ch
Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

keystone-sda.ch

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

Hier gehts zu den Resultaten
      Meistgelesen