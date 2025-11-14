Fiala trifft bei Kings-Sieg schon wieder

Es bleibt dabei: Trifft Kevin Fiala, dann gewinnen die Los Angeles Kings meistens auch. So auch in der Nacht auf Freitag.

Formstarker Kevin Fiala trifft auch beim Gastspiel der Los Angeles Kings in Toronto. Foto: CHRISTINNE MUSCHI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Los Angeles Kings setzen ihren guten Lauf in der NHL fort. Beim 4:3-Sieg nach Verlängerung in Toronto spielt Kevin Fiala (29) erneut eine zentrale Rolle.

Der Ostschweizer erzielt im 18. Saisonspiel sein neuntes Tor und trifft damit im dritten Spiel in Folge sowie in vier der letzten fünf Partien. Immer wenn der Ostschweizer Stürmer in diesem Zeitraum traf, gewann Los Angeles auch.

Beim Gastspiel in Toronto liegen die Kings trotz klarem Chancenplus 0:2 und 2:3 zurück. Fiala verwertet im Mitteldrittel einen Abpraller zum 2:2 und bestätigt damit seine starke Form. Quinton Byfield entschieidet die Partie in der Verlängerung mit einer herrlichen Direktabnahme.

Michsel mit 2. Saison-Assist

Lian Bichsel (21) feiert mit den Dallas Stars einen 7:0-Kantersieg in Montreal. Der Solothurner Verteidiger verbucht beim dritten Tor seines Teams im Mitteldrittel seinen zweiten Assist der Saison, nachdem er einen Konter ideal eingeleitet hat. Für Dallas ist es der vierte Sieg in Serie.

Philipp Kurashev (26) muss sich nach vier Siegen am Stück mit den San Jose Sharks wieder einmal geschlagen geben. In Calgary setzt es eine 0:2-Niederlage ab.

