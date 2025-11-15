Pius Suter und St. Louis unterliegen zuhause den Philadelphia Flyers mit 5:6 nach Penaltyschiessen. Es ist für die Blues in ihrem 18. NHL-Saisonspiel die zwölfte Niederlage.

Philadelphias Trevor Zegras (M.) jubelt im Mitteldrittel über sein Tor zum 3:3-Ausgleich auswärts gegen die St. Louis Blues Foto: Jeff Roberson

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Team aus dem Bundesstaat Missouri liegt im Schlussdrittel zwischenzeitlich mit zwei Toren vorne (5:3). Suter erhält gut 15 Minuten Eiszeit. Dabei bleibt der Zürcher Stürmer, der auf eine Minus-2-Bilanz kommt, ohne Skorerpunkt.

Matchwinner für die Flyers ist Trevor Zegras. Der Amerikaner verzeichnet in der regulären Spielzeit zwei Tore und ein Assist, zudem trifft er im Shootout als einziger.

Nashville gewinnt in Schweden

Ein rares Erfolgserlebnis feiern die Nashville Predators. Das Team des verletzten Berner Verteidigers Roman Josi (35) setzt sich beim Global-Series-Spiel im schwedischen Stockholm gegen Pittsburgh mit 2:1 nach Verlängerung durch und kommt nach fünf Niederlagen in Serie wieder einmal zu einem Sieg.

