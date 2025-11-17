Die Tampa Bay Lightning mit dem Schweizer Janis Moser erleiden in der NHL eine herbe 2:6-Heimniederlage gegen die Vancouver Canucks. Trotz einer 2:0-Führung bis zur Spielmitte brechen die Lightning im letzten Drittel ein.

Im letzten Drittel gehts für Tampa Bay Lightning (hier Jake Guentzel) bergab. Foto: AP

Darum gehts Tampa Bay Lightning verlieren zu Hause 2:6 gegen Vancouver Canucks

Quinn Hughes bereitet vier der sechs Tore der Canucks vor

In 100 Sekunden erzielen die Canucks drei Tore im dritten Drittel

Die Tampa Bay Lightning müssen in der NHL eine empfindliche Heimniederlage hinnehmen. Das Team mit dem Seeländer Janis Moser (25) verliert gegen die Vancouver Canucks 2:6.

Lange sieht es gut aus für die Lightning. Lange dürfen sie auf den neunten Sieg in den letzten elf Partien hoffen. Bis Mitte des zweiten Drittels führt das Team aus Florida 2:0. Doch dann gelingt den Canucks, die zuvor dreimal in Folge als Verlierer vom Eis mussten, der Anschlusstreffer. Es ist der Anfang vom Ende, denn im dritten Abschnitt brechen beim Heimteam alle Dämme.

Innert 100 Sekunden machen die Gäste aus dem 1:2 ein 4:2, um danach noch zweimal zu treffen. Überragender Akteur aufseiten der Canucks ist der in Orlando in Florida geborene Quinn Hughes. Der Captain, der zuletzt gegen die Carolina Hurricanes wegen einer Oberkörper-Verletzung gefehlt hat, bereitet vier der sechs Tore vor. Moser hat mit gut 22 Minuten am meisten Eiszeit aller Spieler der Lightning und steht am Ende trotz der klaren Niederlage mit einer Plus-1-Bilanz da.

Schmid nur Ersatz

Torhüter Akira Schmid (25) kommt bei den Vegas Golden Knights beim 2:3 nach Verlängerung auswärts gegen die Minnesota Wild nicht zum Einsatz.

