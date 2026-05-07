Zwei Spiele gehen in der Nacht auf Donnerstag in den NHL-Playoffs über die Bühne. Einmal gibts einen Heimsieg, einmal triumphieren die Gäste.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Akira Schmid ist der einzige verbleibende Schweizer in den NHL-Playoffs. Zum Einsatz kommt er allerdings weiterhin nicht. Auch im zweiten Spiel der Viertelfinal-Serie gegen die Anaheim Ducks fehlt der Goalie im Aufgebot der Vegas Golden Knights. So muss Schmid tatenlos mitanschauen, wie sein Team nach zuletzt vier Siegen in Serie 1:3 verliert.

Das Skore eröffnen die Ducks nach Spielmitte, nach Beginn des Schlussdrittels doppeln sie dann nach. Das 3:0 in der 57. Minute ist ein Empty Netter. Den Schlusspunkt setzt dann allerdings das Heimteam. Sechs Sekunden vor Ablauf der Spielzeit gelingt den Golden Knights im Powerplay der Ehrentreffer. In der Serie steht es nun 1:1.

Mit dem Duell Buffalo Sabres gegen die Montreal Canadiens ist in der Nacht auf Donnerstag auch die letzte Viertelfinal-Serie lanciert worden. Die Sabres setzen sich zu Hause 4:2 durch.

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