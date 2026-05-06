Colorado steuert ungehindert auf Playoff-Halbfinal zu

Colorado Avalanche gewinnt auch Spiel 2 der Viertelfinal-Serie der NHL-Playoffs gegen Minnesota. Damit steuert das beste Team der Regular Season ungehindert dem Conference-Final entgegen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Colorado Avalanche gewinnt 5:2 gegen Minnesota Wild, führt 2:0 in Serie

Team holte in Regular Season 121 Punkte

Fünf verschiedene Torschützen beim Sieg gegen Minnesota

Cédric Heeb Redaktor Sport

Sechs Spiele, sechs Siege – die Bilanz der Colorado Avalanche in den NHL-Playoffs ist makellos. In der Nacht auf Mittwoch bezwingt das Team aus Denver die Minnesota Wild mit 5:2 und führt in der Viertelfinal-Serie mit 2:0.

Schon in der Regular Season hat das Team die Ambitionen auf den vierten Stanley Cup nach 1996, 2001 und 2022 eindrücklich angemeldet. 121 Punkte standen nach 82 Spielen auf dem Konto, nur acht Mal in der NHL-Geschichte hat ein Team mehr Zähler gesammelt. Die Frage, die sich stellt: Wer kann die Lawine (engl.: Avalanche) stoppen?

Minnesota momentan nicht. In Spiel 2 des Western-Conference-Halbfinals geht Colorado durch Martin Necas nach knapp drei Minuten in Führung, muss aber nur sechs Sekunden später den Ausgleich hinnehmen. Tore von Gabriel Landeskog, Nicolas Roy und Nathan MacKinnon sorgen bis tief ins Schlussdrittel für deutliche Verhältnisse. Zwar kommt Minnesota durch Marcus Johansson noch zu einem zweiten Treffer, der Empty-Netter von Waleri Nitschuschkin sorgt dann aber fünf Sekunden vor Schluss für den Endstand.

Im anderen Halbfinal duellieren sich die Vegas Gold Knights und die Anaheim Ducks um den zweiten Platz im Final der Western Conference. Vegas führt dort in der Serie mit 1:0, das zweite Spiel findet in der Nacht auf Donnerstag statt.

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