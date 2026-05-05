Die Carolina Hurricanes gewinnen auch das zweite Viertelfinal-Spiel gegen die Philadelphia Flyers und bleiben in den NHL-Playoffs ungeschlagen. Derweil steht Akira Schmid beim ersten Sieg der Vegas Golden Knights in der 2. Runde nicht im Kader.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Carolina Hurricanes gewinnen 3:2 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers

Taylor Hall sichert Sieg in Overtime, Carolina bleibt in Playoffs ungeschlagen

Vegas Golden Knights siegen 3:1 gegen Anaheim, Schmid erneut nicht im Kader

Cédric Heeb Redaktor Sport

Es bleibt dabei: Die Carolina Hurricanes können in den NHL-Playoffs nicht verlieren. In der Nacht auf Dienstag gewinnt das Team aus dem US-Bundesstaat North Carolina gegen die Philadelphia Flyers mit 3:2 nach Verlängerung und führt in der Viertelfinal-Serie nun 2:0.

Schon in der ersten Playoff-Runde gegen die Ottawa Senators haben die Canes kein Spiel verloren. Damit ist Carolina neben den Colorado Avalanche, dem besten Team der Regular Season, als einzige Mannschaft in den Playoffs noch ungeschlagen. Die zweite Partie gegen Philadelphia entscheidet Taylor Hall mit seinem Treffer in der Overtime.

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Schmid bei Vegas-Sieg wieder überzählig

Die erste Viertelfinal-Partie stand derweil zwischen den Vegas Golden Knights und den Anaheim Ducks an – mit dem besseren Ende für Vegas. Das Team aus Nevada, bei dem der Schweizer Goalie Akira Schmid einmal mehr nicht im Kader steht, gewinnt mit 3:1 und legt in der Serie vor.

Bis zur 55. Minute ist die Partie mit je einem Tor ausgeglichen, ehe Iwan Barbaschow mit seinem dritten Playoff-Tor die Knights in Führung bringt. Sechs Sekunden vor Schluss sorgt Mitch Marner mit dem Treffer ins leere Tor für den Endstand.

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