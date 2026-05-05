Darum gehts
- Die Carolina Hurricanes gewinnen 3:2 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers
- Taylor Hall sichert Sieg in Overtime, Carolina bleibt in Playoffs ungeschlagen
- Vegas Golden Knights siegen 3:1 gegen Anaheim, Schmid erneut nicht im Kader
Es bleibt dabei: Die Carolina Hurricanes können in den NHL-Playoffs nicht verlieren. In der Nacht auf Dienstag gewinnt das Team aus dem US-Bundesstaat North Carolina gegen die Philadelphia Flyers mit 3:2 nach Verlängerung und führt in der Viertelfinal-Serie nun 2:0.
Schon in der ersten Playoff-Runde gegen die Ottawa Senators haben die Canes kein Spiel verloren. Damit ist Carolina neben den Colorado Avalanche, dem besten Team der Regular Season, als einzige Mannschaft in den Playoffs noch ungeschlagen. Die zweite Partie gegen Philadelphia entscheidet Taylor Hall mit seinem Treffer in der Overtime.
Schmid bei Vegas-Sieg wieder überzählig
Die erste Viertelfinal-Partie stand derweil zwischen den Vegas Golden Knights und den Anaheim Ducks an – mit dem besseren Ende für Vegas. Das Team aus Nevada, bei dem der Schweizer Goalie Akira Schmid einmal mehr nicht im Kader steht, gewinnt mit 3:1 und legt in der Serie vor.
Bis zur 55. Minute ist die Partie mit je einem Tor ausgeglichen, ehe Iwan Barbaschow mit seinem dritten Playoff-Tor die Knights in Führung bringt. Sechs Sekunden vor Schluss sorgt Mitch Marner mit dem Treffer ins leere Tor für den Endstand.
In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.
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