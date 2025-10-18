Mosers erstes Saisontor rettet Tampa Bay einen Punkt

Zwei Schweizer stehen in der Nacht auf Samstag in der NHL im Einsatz. Einer darf sich über ein persönliches Erfolgserlebnis freuen, am Ende müssen beide als Verlierer vom Eis.

1/4 Janis Moser (l.) lässt sich für sein Tor feiern. Foto: AP

Janis Moser gelingt in der NHL sein erstes Tor in dieser Saison für die Tampa Bay Lightning. Dennoch muss sich das Team aus Florida den Detroit Red Wings 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben.

Moser trifft in der 57. Minute mit einem verdeckt abgegebenen Schuss von der blauen Linie. Detroits Goalie John Gibson ist dabei die Sicht verdeckt. Mit diesem Treffer – es ist sein erster seit dem 22. Oktober 2024 – sichert der Bieler Verteidiger seinem Team immerhin einen Punkt. Zu mehr reicht es nicht, da Dylan Larkin in der Verlängerung alleine auf Andrei Vasilevski losziehen kann und den russischen Goalie der Lightning bezwingt.

Während die Red Wings den vierten Sieg in Folge bejubeln können, muss sich Tampa Bay zum zweiten Mal in Serie in der Overtime geschlagen geben.

Nächste Pleite für Kurashev

Auch die Washington Capitals haben nun viermal de suite gewonnen, und das Team aus der Hauptstadt kann sich beim 5:1 gegen Minnesota unter anderem auf seinen Captain verlassen. Alexander Owetschkin erzielte das dritte Tor. Der Russe steht nun bei 898 Treffern in der NHL und baut damit seinen Rekord weiter aus.

Weiter auf den ersten Saisonsieg warten muss Philipp Kurashev. Er verliert mit den San Jose Sharks 3:6 gegen Utah Mammoth. Im vierten Spiel ist es die vierte Niederlage.

