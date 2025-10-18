DE
FR
Abonnieren

Owetschkin baut Rekord aus
Mosers erstes Saisontor rettet Tampa Bay einen Punkt

Zwei Schweizer stehen in der Nacht auf Samstag in der NHL im Einsatz. Einer darf sich über ein persönliches Erfolgserlebnis freuen, am Ende müssen beide als Verlierer vom Eis.
Publiziert: vor 5 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Janis Moser (l.) lässt sich für sein Tor feiern.
Foto: AP
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Ramona Bieri und Keystone-SDA

Janis Moser gelingt in der NHL sein erstes Tor in dieser Saison für die Tampa Bay Lightning. Dennoch muss sich das Team aus Florida den Detroit Red Wings 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben.

Moser trifft in der 57. Minute mit einem verdeckt abgegebenen Schuss von der blauen Linie. Detroits Goalie John Gibson ist dabei die Sicht verdeckt. Mit diesem Treffer – es ist sein erster seit dem 22. Oktober 2024 – sichert der Bieler Verteidiger seinem Team immerhin einen Punkt. Zu mehr reicht es nicht, da Dylan Larkin in der Verlängerung alleine auf Andrei Vasilevski losziehen kann und den russischen Goalie der Lightning bezwingt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Während die Red Wings den vierten Sieg in Folge bejubeln können, muss sich Tampa Bay zum zweiten Mal in Serie in der Overtime geschlagen geben.

Nächste Pleite für Kurashev

Auch die Washington Capitals haben nun viermal de suite gewonnen, und das Team aus der Hauptstadt kann sich beim 5:1 gegen Minnesota unter anderem auf seinen Captain verlassen. Alexander Owetschkin erzielte das dritte Tor. Der Russe steht nun bei 898 Treffern in der NHL und baut damit seinen Rekord weiter aus.

Mehr NHL
Zwei Schweizer treffen bei Devils-Erfolg gegen Stanley-Cup-Champion
Mit Video
Josi-Team vergibt Sieg spät
Schweizer Duo schiesst Stanley-Cup-Champion ab
Suter kommt mit St. Louis heftig unter die Räder
Hohe Heimniederlage
Suter kommt mit St. Louis heftig unter die Räder
Josi beendet seine lange Torflaute sehenswert
Mit Video
Erster Treffer nach 266 Tagen
Josi erlöst sich mit Distanztor aus dem Handgelenk
Suter feiert besonderen Sieg – zwei Schweizer treffen
Mit Video
Steuert Assist bei
Suter feiert besonderen Sieg – zwei Schweizer treffen

Weiter auf den ersten Saisonsieg warten muss Philipp Kurashev. Er verliert mit den San Jose Sharks 3:6 gegen Utah Mammoth. Im vierten Spiel ist es die vierte Niederlage.

keystone-sda.ch
Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

keystone-sda.ch

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

Hier gehts zu den Resultaten
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen