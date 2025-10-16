Suter kommt mit St. Louis heftig unter die Räder

Zweite Saisonniederlage für die St. Louis Blues: Sie unterliegen den Chicago Blackhawks zu Hause gleich mit 3:8. Pius Suter stand dabei rund 14 Minuten auf dem Eis.

Pius Suter spielte 14:43 Minuten ohne Skorerpunkte

Als einziger Schweizer im Einsatz verliert Pius Suter in der NHL in der Nacht zum Donnerstag Schweizer Zeit mit 3:8 klar gegen die Chicago Blackhawks.

Die Blues, die die vergangenen beiden Spiele gegen die Flames und gegen die Canucks gewonnen hatten, verlieren damit zum zweiten Mal in der noch jungen NHL-Saison.

Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel, das 2:2 endet, bauen die Blackhawks ihre Führung im Mitteldrittel um drei Tore aus. Auch in den letzten 20 Minuten bleiben sie überlegen und treffen weitere dreimal, während den Blues dank Tyler Tucker lediglich ein weiterer Treffer gelingt. Der 29-jährige Suter steht während 14:43 Minuten auf dem Eis und bleibt bei der 3:8-Niederlage ohne Skorerpunkte.