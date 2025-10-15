Roman Josi darf sich über seinen ersten Saisontreffer freuen. Am Ende müssen die Nashville Predators trotzdem als Verlierer vom Eis. Erfolgreicher verläuft der Abend für Lian Bichsel und Akira Schmid.

1/5 Roman Josi trifft endlich wieder. (Archivbild) Foto: IMAGO/Imagn Images

Roman Josi reiht sich in der noch jungen NHL-Saison erstmals unter die Torschützen. Trotz des Treffers ihres Captains unterliegen die Nashville Predators auswärts den Toronto Maple Leafs 4:7.

Josi trifft in der 57. Minute per Weitschuss zum 3:5 und leitet damit eine torreiche Schlussphase ein, in der Toronto noch zweimal ins verwaiste Tor trifft. Für Nashville ist es im vierten Saisonspiel die erste Niederlage nach regulärer Spielzeit. Für Josi ist es der erste Treffer (inklusive Saisonvorbereitung) seit 266 Tagen oder dem 21. Januar 2025. Der Berner Verteidiger hatte wegen eines Bandenchecks die letzten 25 Spiele der vergangenen Saison verpasst.

Kurashev weiter sieglos

Einen erfolgreichen Abend erlebt Akira Schmid. Die nominelle Nummer 2 der Vegas Golden Knights wird beim Gastspiel in Calgary nach einem 0:2-Rückstand nach dem ersten Drittel für Stammtorhüter Adin Hill eingewechselt und bleibt in den verbleibenden 40 Minuten ohne Gegentor. Der Emmentaler pariert 19 Schüsse, wird als drittbester Spieler ausgezeichnet und trägt massgeblich zum 4:2-Sieg der Golden Knights bei – dem zweiten Erfolg im vierten Spiel.

Auch Lian Bichsel darf sich über einen Sieg freuen: Beim 5:2 seiner Dallas Stars gegen die Minnesota Wild bleibt der Solothurner Verteidiger zwar ohne Skorerpunkt, überzeugt aber defensiv. Punktlos bleiben auch Janis Moser und Philipp Kurashev, die mit ihren Teams Niederlagen einstecken müssen. Moser verliert mit den Tampa Bay Lightning in Washington nach Verlängerung 2:3, Kurashev kassiert mit den San Jose Sharks beim 1:5 zu Hause gegen die Carolina Hurricanes im dritten Spiel die dritte Niederlage.

