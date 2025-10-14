Pius Suter gewinnt mit den St. Louis Blues gegen Ex-Team Vancouver. Timo Meier eröffnet sein Torkonto für die Saison bei einem Sieg der Devils, während Kevin Fiala mit den LA Kings trotz Aufholjagd verliert.

Pius Suter kommt in der NHL zu einem besonderen Erfolg. Der Zürcher siegt mit den St. Louis Blues bei seinem früheren Arbeitgeber in Vancouver 5:2.

Vor seinem Wechsel auf diese Saison hatte Suter zwei Jahre für die Canucks gespielt. Der Transfer erfolgte just nach der besten, der produktivsten Zeit in der NHL des einstigen Stürmers der ZSC Lions. Auf 25 Tore und 21 Assists hatte er es in der vergangenen Regular Season gebracht.

Ein erstes Mal Torschütze für die Blues war Suter am Samstag beim 4:2-Erfolg bei den Calgary Flames. In seinem dritten Ernstkampf mit St. Louis ist er nun ein erstes Mal auch Assistent. Er ist einer der Vorbereiter des 1:0 von Jimmy Snuggerud nach knapp neun Minuten. Der junge Amerikaner, der erst seine zehnte Partie in der weltbesten Liga bestreitet, trifft zum ersten Mal doppelt. Die Blues führen auf dem Weg zum zweiten Sieg im dritten Spiel nach zwei Dritteln vorentscheidend 4:2.

Meier und Fiala treffen

Die gleiche Zwischenbilanz in der noch jungen Saison weisen nach drei Partien die New Jersey Devils aus. Beim 3:2 gegen die Columbus Blue Jackets haben bei je einem Tor auch Timo Meier und Nico Hischier den Stock im Spiel. Der Appenzeller eröffnet mit seinem zweiten Treffer in der laufenden Meisterschaft vier Minuten vor der ersten Pausensirene das Skore im Powerplay. Der Walliser ist 57 Sekunden vor Schluss Passgeber zum 3:1 von Doppeltorschütze Dawson Mercer ins verwaiste Gehäuse.

Torschütze ist, ebenfalls zum zweiten Mal in dieser Saison, Kevin Fiala. Der St. Galler bezieht mit den Los Angeles Kings im vierten Spiel gleichwohl die dritte Niederlage. Die Mannschaft aus Kalifornien muss sich bei den Minnesota Wild 3:4 nach Penaltyschiessen geschlagen geben. Die Kings lassen sich für ihre Aufholjagd immerhin einen Punkt gutschreiben. Den 0:3-Rückstand nach dem ersten Drittel haben sie im dritten Abschnitt wettgemacht. Fiala leitet die starke Schlussphase in der regulären Spielzeit mit dem Tor zum 1:3 ein – er trifft dabei aus schier unmöglichem Winkel.

