Kurashev trifft bei Sharks-Debüt, Josi bereitet Siegtor vor

Gleich neun Schweizer stehen in der Nacht auf Freitag in der NHL im Einsatz. Siege gibts nur für Lian Bichsel mit Dallas, Akira Schmid mit den Vegas Golden Knights und Roman Josi mit Nashville.

Philipp Kurashev hat sein Torkonto für die San Jose Sharks in seinem ersten Einsatz eröffnet.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer NHL-Spieler gehen in der Nacht auf Freitag fast ausnahmslos ans Werk. Als Torschütze tut sich Philipp Kuraschev hervor, Roman Josi lässt sich einen Assist gutschreiben.

Aus Schweizer Sicht ist der Donnerstagabend in Nordamerika ein Grosskampf-Tag. Nahezu sämtliche Klubs mit Schweizer Spielern bestreiten eine Meisterschaftspartie – die Ausnahme bilden einzig die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala. Von den zehn Schweizer Kandidaten an diesem Abend stehen neun im Einsatz. Es fehlt nur der gesperrte Janis Moser.

In zwei Partien stehen sich Schweizer Spieler gegenüber. Die San Jose Sharks mit dem Neuzugang Philipp Kuraschev verpassen gegen die Vegas Golden Knights mit Goalie Akira Schmid bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung den Saisoneinstand nach Mass. Von den Buchmachern als klarer Aussenseiter deklariert, fehlen den Sharks zum Coup nur anderthalb Minuten, nach dem Kuraschev zu Beginn des Schlussdrittels das 3:2 erzielt hat. Der Berner lenkt einen Weitschuss entscheidend ab, Schmid muss den Puck zwischen den Schonern hindurchpassieren lassen. Die Knights wenden die Partie mit Toren in der 59. Minute und der zweiten Minute der Overtime ab.

Josi mit Assist, Devils-Trio verliert

Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter verlieren gegen die Dallas Stars mit Verteidiger Lian Bichsel 4:5.

Captain Roman Josi lässt sich beim 2:1-Sieg der Nashville Predators über die Columbus Blue Jackets einen Assist gutschreiben. Der Berner steht in der Powerplay-Formation, die im Schlussdrittel den Siegtreffer schiesst.

Mit einer Niederlage hingegen startet New Jersey mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler in die Saison. Auswärts gegen die Carolina Hurricanes verlieren die Devils 3:6.

Die St. Louis Blues mit Pius Suter verzeichnen einen veritablen Fehlstart. Trotz vermeintlicher Favoritenrolle verlieren sie das Heimspiel gegen Minnesota Wild gleich 0:5.

Janis Moser von den Tampa Bay Lightnings ist wegen eines Bandenchecks gegen Jesper Boqvist von den Florida Panthers im Vorbereitungsspiel vom vergangenen Samstag gesperrt. Der Bieler muss zuschauen, wie sein Team den Sieg aus der Hand gibt und letztlich 4:5 gegen die Ottawa Senators verliert.

