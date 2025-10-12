Gleich drei Schweizer treffen in der NHL

Produktiver Abend für die Schweizer Stürmer in der NHL: Mit Nico Hischier, Timo Meier und Pius Suter reihen sich gleich drei unter die Torschützen ein.

Nico Hischier (l.) trifft für die Devils. Foto: Chris O'Meara

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Timo Meier eröffnete das Skore für die New Jersey Devils in Tampa in der 9. Minute nach Vorarbeit von Captain Nico Hischier, dieser erhöhte ebenfalls noch im ersten Drittel auf 3:0. Diesmal assistierte sein Nationalmannschaftskollege Meier. Hischier wurde als zweitbester Spieler der Partie ausgezeichnet. Am Ende gewannen die Devils bei den Tampa Bay Lightning 5:3, und auch Verteidiger Jonas Siegenthaler durfte mit dem Abend mit einer Plus-2-Bilanz zufrieden sein.

Pius Suter sorgte beim 4:2-Sieg der St. Louis Blues in Calgary sechseinhalb Minuten vor Schluss für die Siegsicherung und den Endstand. Der Zürcher traf damit bereits im zweiten Spiel seit seinem Wechsel von Vancouver in den Mittleren Westen erstmals.

Jubeln durfte am Ende auch Lian Bichsel, der mit den Dallas Stars in Colorado 5:4 nach Penaltyschiessen gewann. Im zweiten Spiel erstmals als Verlierer vom Eis ging Roman Josi. Der Captain der Nashville Predators unterlag zuhause den Utah Mammoth 2:3 nach Verlängerung.