Mit zwei Toren ist Nico Hischier der überragende Mann beim 4:2-Sieg der New Jersey Devils gegen die Nashville Predators. Auch Timo Meier und Jonas Siegenthaler verbuchen Skorerpunkte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft New Jersey Devils gewinnen Schweizer NHL-Duell gegen Nashville Predators mit 4:2

Hischier und Meier erzielen drei Tore, Siegenthaler gibt einen Assist

Devils mit zweitem Sieg in Folge, Predators bleiben auf Wildcard-Platz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

In der Nacht auf Freitag kommt es in der NHL zu einem Schweizer Duell – mit einem klaren Sieger. Die New Jersey Devils mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler gewinnen gegen die Nashville Predators, die von Captain Roman Josi angeführt wird.

Die Nati-Stars sind vor allem auf Devils-Seite nicht nur Randfiguren, sondern übernehmen Hauptrollen. Hischier steuert die Tore zum 2:0 und zum zwischenzeitlichen 3:2 bei, Meier ist mit seinem Treffer ins leere Tor für den 4:2-Endstand besorgt. Auch Siegenthaler trägt sich mit seinem Assist zur Devils-Führung in die Skorerliste ein.

Für die Devils ist es der zweite Vollerfolg in Serie, während die Siegesserie der Predators ein jähes Ende findet. Dennoch sieht es so aus, als würden Hischier und Co. die Playoffs verpassen, während das Team von Josi weiter auf einem Wildcard-Platz steht.

Moser prügelt sich bei Tampa-Pleite

Auch die St. Louis Blues, bei denen Pius Suter beim 2:1-Sieg gegen die San Jose Sharks ohne Torbeteiligung bleibt, können sich noch Hoffnung auf die K.-o.-Phase machen. Bei den Sharks steht Philipp Kurashev erneut nicht im Aufgebot.

Bereits mit den Playoffs planen können die Dallas Stars mit dem Schweizer Verteidiger Lian Bichsel. Gegen die New York Islanders setzt es jedoch eine 1:2-Niederlage ab, es ist die vierte Pleite in Folge.

Ähnlich sieht die Lage bei den Tampa Bay Lightning mit Verteidiger Janis Moser aus. Das Team aus Florida steht auf dem dritten Rang der Eastern Conference, verliert aber gegen die Seattle Kraken mit 3:4 nach Verlängerung. Der Nati-Verteidiger ist zwar nicht auf dem Skoreboard zu finden, sorgt dennoch für einen Aufreger. Nachdem einigen harten Checks rund um das Lightning-Tor prügelt sich der Bieler mit seinem Gegenspieler – ohne klaren Gewinner.

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Kings gewinnen ohne Fiala

Im Rennen um die Playoff-Plätze bleiben auch die Vegas Golden Knights sowie die Los Angeles Kings und die Winnipeg Jets. Sowohl die Kings als auch die Jets müssen weiterhin auf ihre verletzten Schweizer Stürmer Kevin Fiala beziehungsweise Nino Niederreiter verzichten. Die Kings liegen nach ihrem 4:0-Sieg beim Schlusslicht Vancouver Canucks einen Punkt hinter den Predators. Die Jets verlieren 2:3 gegen Colorado Avalanche.

Die Golden Knights, bei denen Goalie Akira Schmid erneut nur als Ersatz war, kassieren vor heimischem Publikum eine 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen die Edmonton Oilers, womit sie weiterhin Rang 7 belegen.