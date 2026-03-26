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Mit einem Blitztor
Boston ringt den Leader in der Verlängerung nieder

Zwei Spiele finden in der Nacht auf Donnerstag in der NHL statt. Schweizer stehen keine im Einsatz. Für den Leader gibts eine Niederlage.
Publiziert: 07:24 Uhr
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Die Boston Bruins jubeln.
Foto: AP
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Die Boston Bruins bleiben auf Playoff-Kurs. Sie bezwingen Eastern-Conference-Spitzenreiter Buffalo Sabres in der Verlängerung 4:3. Zweimal geben die Gäste aus Boston eine Führung her und geraten im Schlussdrittel erstmals in Rückstand. Sechs Minuten vor Schluss gleicht Casey Mittelstadt aus – mehr Treffer fallen in der regulären Spielzeit nicht.

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Die Verlängerung wird dann nicht alt. Nur 38 Sekunden dauerts, bis Pavel Zacha den Siegtreffer für Boston erzielt. Mit nun 88 Punkten liegt das Team auf dem ersten Wildcard-Platz in der Eastern Conference. Der Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz beträgt drei Punkte.

Daneben findet in der Nacht auf Donnerstag nur noch eine weitere NHL-Partie statt – auch diese ohne Schweizer Beteiligung. Die Toronto Maple Leafs gewinnen zu Hause gegen die New York Rangers 4:3.

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