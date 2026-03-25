Erfolgreicher Abend für die NHL-Schweizer: Gleich sechs von ihnen gehen in der Nacht auf Mittwoch als Gewinner vom Eis – und haben daran teilweise entscheidenden Anteil.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

47 Minuten sind in der Eishockey-Arena von Dallas gespielt, dann kommt der grosse Auftritt von Timo Meier: Nach einem Zuspiel von Landsmann und Teamkollege Nico Hischier bringt er den Puck aus fast unmöglichem Winkel im gegnerischen Tor unter.

Es ist das 5:3 für seine New Jersey Devils gegen die Dallas Stars – und die Vorentscheidung: Zwar erzielt das Team von Lian Bichsel sieben Minuten später den Anschlusstreffer, ein Empty Netter der Devils sorgt dann aber für den Endstand von 6:4 aus Sicht der Gäste. Entscheidenden Anteil daran hat auch der dritte Devils-Schweizer: Jonas Siegenthaler bereitet im Startdrittel gleich zwei Tore vor. Trotz dieses Siegs, dem vierten aus den letzten fünf Spielen, liegt das Team aus New Jersey weiterhin elf Punkte hinter den Playoff-Plätzen zurück. Dallas dagegen hat als Zweiter der Central Division den Playoff-Platz bereits auf sicher.

Deutlich besser gestaltet sich die Situation der Nashville Predators mit Roman Josi: Das Team aus dem US-Bundesstaat Tennessee schlägt die San Jose Sharks mit 6:3 und befindet sich derzeit auf einem Wildcard-Platz, der für die Playoff-Teilnahme berechtigt. Gegen die Sharks, bei denen Philipp Kurashev überzählig fehlt, schiesst Josi sein zwölftes Saisontor.

Einen erfolgreichen Abend erleben auch Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning (6:3 gegen Minnesota Wild) und Pius Suter mit den St. Louis Blues (3:0 gegen die Washington Capitals).

Akira Schmid hat bei der 1:4-Pleite seiner Vegas Golden Knights gegen die Winnipeg Jets (ohne den verletzten Nino Niederreiter) die Rolle des Ersatztorhüters inne.