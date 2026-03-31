Nati-Star Fiala ist zum zweiten Mal Papi geworden

Die Fialas sind jetzt eine vierköpfige Familie. Auf Instagram verkündet Kevins Frau Jessica die Geburt ihrer zweiten Tochter Zoie-Lou.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Kevin Fiala (29) ist wieder Vater geworden. Zoie-Lou heisst seine zweite Tochter. Fialas Frau Jessica verkündet das Babyglück in einem Post am Dienstagabend auf Instagram. Der NHL-Star und seine schwedische Ehefrau sind bereits Eltern der knapp zweijährigen Masie-Mae.

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2025 hätte das Paar eigentlich schon zum zweiten Mal Eltern werden sollen, doch die Schwangerschaft endete in einer Fehlgeburt. Im Mai hatte sich beim Ostschweizer die Anreise zur WM aus privaten Gründen verzögert, wie es zunächst geheissen hatte. Nach dem Spiel gegen die USA hatte Fiala dann erklärt: «Meine Frau war zum zweiten Mal schwanger, aber wir haben das Kind leider verloren. Die letzte Woche war emotional nicht einfach für uns, für die ganze Familie nicht.»

Fiala in Reha nach Olympia-Horror

Aktuell hat der NHL-Schweizer genug Zeit, um sich um seinen Nachwuchs zu kümmern. Denn der Stürmer der LA Kings hat sich an den Olympischen Winterspielen in der Partie gegen Kanada verletzt (Unterschenkelfraktur) und steht derzeit bei seiner Mannschaft nicht im Einsatz.

Ob er in dieser Saison nochmals aufs Eis zurückkehrt – entweder für die Kings in den Playoffs oder für die Nati an der Heim-WM – ist unklar. «Mir geht es gut, aber dem verletzten Bein nicht so», liess er kürzlich verlauten.