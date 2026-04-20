Mosers Tampa Bay startet mit Overtime-Pleite in Playoffs

Janis Moser steht in der Nacht auf Montag als einziger Schweizer in den NHL-Playoffs auf dem Eis. Erfolgreich verläuft sein Einsatz mit Tampa Bay nicht.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

In der Nacht auf Montag starten vier weitere Playoff-Serien in der NHL. Sie alle haben etwas gemeinsam: Spiel Nummer 1 ist jeweils eine knappe Kiste.

Janis Moser und Tampa Bay starten mit einer Heimniederlage in die Serie gegen die Montréal Canadiens. Im zweiten Drittel dreht das Team des Schweizers, der auf rund 22 Minuten Eiszeit kommt, die Partie mit einem Doppelschlag, gerät aber im dritten Drittel erneut in Rücklage. Auch dieses Mal kann Tampa reagieren.

Danach gibts keine Tore mehr, deswegen fällt die Entscheidung erst in der Verlängerung. Weil Jake Guentzel 21 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit eine Strafe wegen hohen Stocks kassiert, startet Montréal in diese mit einem Powerplay. Und nutzt das eiskalt aus. Nach 72 Sekunden erzielt Juraj Slafkovsky den Siegtreffer. Es ist sein drittes Powerplaytor der Partie.

Schmid nur Zuschauer

Auch die Los Angeles Kings, die weiterhin ohne den verletzten Kevin Fiala auskommen müssen, verlieren Spiel 1. Auswärts müssen sie sich Colorado Avalanche 1:2 geschlagen geben.

Bei den Vegas Golden Knights ist Akira Schmid überzählig. Dank drei Toren im Schlussdrittel gewinnt sein Team 4:2 gegen Utah Mammoth, wobei die Knights erst 1:39 Minute vor Schluss mit einem Empty Netter für die Entscheidung sorgen. Derweil siegen die Buffalo Sabres 4:3 gegen die Boston Bruins.

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