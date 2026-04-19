Petar Djordjevic Redaktor Sport

Den Start in die Playoffs haben sich die Texaner wohl anders vorgestellt. Lian Bichsel (21) verliert mit den Dallas Stars zu Hause 1:6 gegen Minnesota Wild. Das Team rund um den Schweizer Verteidiger wird von den Gästen während zwei Dritteln regelrecht eingeschnürt. So steht es vor dem Schlussdrittel bereits 4:1 für Minnesota.

Nach der zweiten Pause gelingt es Dallas, offensive Akzente zu setzen, im gegnerischen Netz landet der Puck jedoch nicht mehr. Bichsel steht während etwas mehr als 15 Minuten auf dem Eis, verzeichnet dabei drei Checks und kann immerhin eine neutrale Plus-Minus-Bilanz aufweisen. Am Montag hat Dallas zu Hause nochmals die Chance, sich für die Startniederlage zu revanchieren.

Kommt Schmid zum Playoff-Einsatz?

In der Nacht auf Montag werden drei weitere NHL-Playoff-Duelle mit Schweizer Beteiligung angepfiffen. Kevin Fialas (29) LA Kings spielen auswärts gegen die Colorado Avalanche und Akira Schmids (25) Vegas Golden Knights treten zu Hause gegen die Utah Mammoth an. Während Fiala verletzt ausfällt, wird Schmid von NHL-Experten als dritter Torhüter hinter Adin Hill und Carter Hart gehandelt. Ein Einsatz ist zumindest zu Beginn der Playoffs eher unwahrscheinlich.

Bei Tampa Bay fehlt Abwehrchef Victor Hedman (35). So kommt der Schweizer Janis Moser (25), der voraussichtlich das erste Verteidigungspaar mit Darren Raddysh (30) bildet, wohl zu viel Einsatzzeit in der Serie gegen Montreal.